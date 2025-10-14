Enhetschef
2025-10-14
Vill du vara med och utveckla Östergötland? Vi erbjuder en spännande möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med Östergötlands utveckling.
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Regional utveckling omfattar regional planering och internationell samverkan, näringslivsutveckling samt kultur och bildning.
Vårt erbjudande
Enheten för regional planering och internationell samverkan är en nyligen sammanslagen enhet som är en del av regional utveckling. Enhetens verksamhetsområden är samordning av processer kopplade till den regionala utvecklingsstrategin, regional planering, projektstyrning och internationell samverkan. Enheten ansvarar för Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Rollen som enhetschef innebär att du planerar, leder och följer upp enhetens arbete utifrån verksamhetens ramar. Du kommer jobba nära verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret och som primärt företräder verksamheten. Som enhetschef har du personalansvaret för enhetens knappt 20 medarbetare och därmed arbetsmiljöansvaret för dessa. Du har också ansvaret för enhetens ekonomi. Enheten har ett relativt stort ärendeflöde till regionens politiska organ. Du kommer att ha det övergripande ansvar för ärendehanteringsprocesserna vid enheten.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen, gärna samhällsvetenskaplig, som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har intresse och flerårig erfarenhet av att leda grupp och individ, styra genom processer och arbeta med verksamhetsutveckling. Du får gärna haft chefsroll med personalansvar och ekonomiskt ansvar. Ett krav är att du har erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation och därmed har förståelse för vad det ställer för krav på tjänstepersons-organisationen. Det är meriterande om du jobbat med samhällsutvecklingsfrågor.
Vi jobbar med tillitsbaserad styrning och ledning och söker dig som är kommunikativ, lyhörd och prestigelös. Du har goda ledaregenskaper, är strukturerad och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig med kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Ansökan och anställning
Intervjuer planerar att genomföras under vecka 48 och vecka 49. Anställning sker i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan efter överenskommelse.
Du hittar mer information om Regional utveckling och vår verksamhet här: https://utveckling.regionostergotland.se/
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1483".
