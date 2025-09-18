Enhetschef
Vill du vara med och göra skillnad?
Bromölla kommun söker nu en enhetschef till Omsorg funktionsnedsättning - en ledare som vill bidra till att skapa bästa möjliga vardag för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete i en kommun med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka och utvecklas. Du blir en viktig del av en ledningsgrupp som präglas av samarbete, öppenhet och framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss leder du en engagerad personalgrupp och ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, i enlighet med lagstiftning, mål och riktlinjer. Du arbetar nära både brukare, medarbetare och kollegor i ledningsgruppen för att utveckla verksamheten mot framtidens behov.
Ledningsgruppen består av fem enhetschefer med olika kompetenser samt en administratör. Du rapporterar direkt till funktionschef. Dessutom har vi stort stöd av exempelvis HR, bemanningsenhet och controller. Du erbjuds ledarutveckling, friskvårdsbidrag, semesterväxling och andra givande förmåner. Du utgår ifrån centrala Bromölla.
Det aktuella verksamhetsområdet är en gruppbostad LSS samt personlig assistans vuxen. I rollen ingår kvalitets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du coachar och stöttar dina medarbetare, följer upp verksamhetens mål och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Du säkerställer att lagar, riktlinjer och mål följs i det dagliga arbetet. Du bidrar även till långsiktig verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, delaktighet och självbestämmande för brukarna.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att omsorgens värdegrund genomsyrar arbetet med fokus på delaktighet, respekt och kvalitet.
Intern och extern samverkan är vanligt förekommande. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten, men i begränsad omfattning.KvalifikationerKvalifikationer
• relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, vård och omsorg, beteendevetenskap
• God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende och delaktighet
• Personlig lämplighet
• Körkort B
Meriterande:
• Dokumenterad chefserfarenhet
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av arbete inom LSS eller närliggande område
Vi söker dig som är tydlig, trygg och uthållig i ditt ledarskap. Vidare behöver du kunna se till helheten och vara en lagspelare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa engagemang och delaktighet, men även ditt mod att stå kvar i svåra situationer.
Vår gemensamma värdegrund är gott bemötande, delaktighet och mod!
Urval sker löpande så inkom gärna med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
