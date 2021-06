Enhetschef - Lerums kommun, Funktionsstöd - Sjukvårdschefsjobb i Lerum

Lerums kommun, Funktionsstöd / Sjukvårdschefsjobb / Lerum2021-06-29Vill du arbeta i och fortsätta utveckla Sveriges bästa LSS-kommun och vill du bli en del i vårt utvecklingsarbete? Uppdraget är att vara enhetschef för bostad med särskild service inom verksamhetsområde Funktionsstöd.Sektor stöd och omsorg är en del av Lerums kommun. Verksamhetsområdet Funktionsstöd, består av flera enheter och verkställer beslut om insatser enligt LSS och SoL.Verksamhetsområde Funktionsstöd har ett flertal bostäder inom bostad med särskild service (Bmss), korttidsboende för barn och ungdomar, daglig sysselsättning, boendestöd med inriktning psykiatri och missbruk men också insatser såsom avlösning, ledsagning och kontaktperson. Funktionsstöd ansvarar även för arbetsmarknadsavdelningen i Lerums Kommun.Vi som arbetar i ledningsgruppen för Funktionsstöd är en verksamhetschef, sju enhetschefer, en utvecklingsledare och en metodutvecklare. Vi har ett gott och respektfullt klimat och värdesätter humor för att vi ska trivas på arbetet. Vi sitter på en gemensam arbetsplats i Lerum, där vi har ett öppet klimat och bollar frågor med varandra i det dagliga arbetet.Vem får du som chef?Jag tror på ett nära ledarskap, där jag stöttar och coachar i ditt dagliga arbete som enhetschef och har goda tankar om din utveckling som medarbetare och enhetschef. Jag har en hög tillit och vill att mina medarbetare arbetar självständigt för att uppnå en god kvalité. Jag värdesätter också ett gott samarbete mellan enhetschefer, stödfunktioner och mig som verksamhetschef. Jag har regelbundna individuella avstämningar och vi träffas i ledningsgrupp för att diskutera frågeställningar med syftet att utvecklas. Du får vara delaktig i verksamhetens utveckling och planeringen av t.ex. ledningsgruppens agenda, med syfte att stimulera delaktighet och engagemang./Christian Sandgren, verksamhetschef2021-06-29Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten för att nå uppsatta mål. Du ansvarar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för kvalitetsutveckling med LSS-lagen som grund.Som enhetschef ansvarar du för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning, kommunens mål- och styrdokument. Du har ett tydligt och nära ledarskap som ska kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. I uppdraget ingår att leda och gemensamt med medarbetarna, kvalitetsutveckla arbetet utifrån invånarens behov. Tillsammans med övriga chefer i verksamhetens ledningsgrupp driver du verksamhetsgemensamma frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Du ansvarar för att samverkan bedrivs internt och externt och är en god representant för Lerums kommun.Vi söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig, företrädesvis socialpedagog/socionom eller beteendevetare. Vi ser det som meriterande om du har genomfört chefsutbildningar som t.ex. morgondagens ledare eller utvecklande ledarskap (UL).Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av chefs- och eller ledaruppdrag från offentlig verksamhet, helst inom vård och omsorg. Vi vill att du har tidigare erfarenhet från LSS-verksamheten, exempelvis att du har arbetat på en gruppbostad eller servicebostad. Vi ser även att du har erfarenhet inom socialpsykiatri.Du har lätt för att skapa engagemang, trygghet och trivsel för de boende, anhöriga och för medarbetarna samtidigt som du leder en effektiv verksamhet. Du ska ha lätt för att samarbeta, vara prestigelös och villig att dela med dig då vi vill att enhetschefer för de olika boendena arbetar tillsammans och ger varandra stöd i de utmaningar som finns.Du är kommunikativ och har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Du har en god datorvana. Du har kunskaper inom schema- och bemanning.B-körkort är ett krav.ÖVRIGTKommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!

Varaktighet, arbetstid: Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-15.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2021-07-23