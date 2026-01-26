Enhetschef - Räddningstjänstpersonal heltid
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst ansvarar för tryggheten för cirka 136 000 invånare i Alvesta, Växjö och Älmhult. Vi är en professionell och samhällsbärande organisation med ca 320 medarbetare, varav huvuddelen är deltids- och värnpersonal.
Nu tar vi ett stort steg i vår utveckling. Med en ny ledningsstruktur och införandet av fem skiftlag hösten 2026 bygger vi framtidens räddningstjänst - med moderna arbetssätt, tydligare ansvar och stärkt operativ förmåga.
Som vår nya enhetschef för heltidsverksamheten blir du en nyckelperson i att leda denna förändring och forma hur vi arbetar kommande år.
Vill du bidra till ett tryggare samhälle och leda engagerade medarbetare i en verksamhet där samverkan och utveckling är centralt? Då kan detta vara uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för cirka 40 medarbetare styrkeledare och heltidsbrandmän fördelade på fem lag. Du arbetar nära de lagansvariga styrkeledarna och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer.
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal och driver enhetens utveckling med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbara arbetssätt.
Du ansvarar för att:
* leda och utveckla enhetens verksamhet utifrån direktionens mål och uppdrag
* driva ett systematiskt förbättringsarbete inom övningar, utbildning, utrustning och operativ förmåga
* säkerställa att lagar, föreskrifter och avtal följs
* arbeta strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete
* planera för rätt kompetens, bemanning och långsiktiga behov
* följa och styra verksamheten inom ramen för beslutad budget
Rollen kan även innebära tjänstgöring som regional insatsledare.KvalifikationerKvalifikationer
* Brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning (RUB) eller insatsledarutbildning
* Erfarenhet från räddningstjänst
* God administrativ förmåga och ekonomisk förståelse
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av chef- och ledarskap, särskilt i operativ verksamhet
* Operativ befälserfarenhet
* Erfarenhet av förändringsledning
* Erfarenhet av att företräda organisationen externt, t.ex. gentemot media
* Förmåga att navigera i en politiskt styrd och komplex organisation
* Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
* tydlig, modig och prestigelös
* engagerad och lyhörd i ditt ledarskap
* kommunikativ och en god förebild
* samarbetsinriktad och relationsskapande
* trygg i att fatta beslut även i pressade situationer
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* ett meningsfullt uppdrag med samhällsnytta i fokus
* möjligheten att leda i en verksamhet som utvecklas och moderniseras
* engagerade kollegor och nära ledningsstöd
* goda förutsättningar för kompetens- och ledarutveckling
* en arbetsplats där din insats verkligen spelar rollÖvrig information
I den här rekryteringen ber vi dig bifoga ditt CV. Det personliga brevet ersätts av ett antal frågor som du besvarar i samband med ansökan.
Vi använder personlighets- och problemlösningstest som en del av urvalet. Dessa vägs samman med ansökningshandlingarna i beslut om vilka kandidater som går vidare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning med grund- och personutredning genomförs enligt 3 kap. i säkerhetsskyddslagen.
Intervjuer planeras att hållas den 2426 februari samt 23 mars.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i organisationen.
Enligt avtal. Så ansöker du
