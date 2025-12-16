Enhetschef - policyanalys
2025-12-16
Energimyndigheten är expertmyndighet inom energiområdet. Vår analysverksamhet expanderar, därför söker vi nu nya chefer. Är du en erfaren ledare som vill vara med och bidra med ditt engagemang? Sök tjänsten idag och bidra med din kompetens för spännande och viktiga uppdrag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - Leda vägen i tillväxt och förändring
Som enhetschef hos oss kommer du strategiskt leda och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du är mån om att leverera med god kvalitet inom definierade tidsramar. Här möts du av kompetenta och engagerade kollegor med ett stort intresse för våra sakfrågor. Du leder och fördelar arbetet i nära samarbete och dialog med enhetens experter. I arbetet ingår att etablera enheten samtidigt som kontinuitet och arbetssätt värnas.
Att samarbeta med övriga enheter och avdelningar inom myndigheten ingår också i ditt uppdrag. På avdelningen för Systemanalys och statistik arbetar enheterna tätt tillsammans och du kan komma att ansvara för utredningar eller motsvarande som i huvudsak bemannas med medarbetare från syskonenheterna.
Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och förväntas i den rollen aktivt vara med och bidra i avdelningens övergripande arbete och utveckling. I ledningsgruppen har du både stöd och ett nära samarbete tillsammans med dina kollegor. Du har ett helhetsansvar för enhetens ekonomi, budget, medarbetare, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. I rollen är det viktigt att du har en känsla för helheten, kvalité och är duktig på att kommunicera och engagera. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom exempelvis nationalekonomi, civilingenjör eller annan relevant utbildning vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta som ledare och av att arbeta inom energisektorn med systemperspektiv.
Du har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper inom IT- system och program.
Det är meriterande att du har:
• erfarenhet av kvalificerat arbete i statlig myndighet
• arbeta i ledningsgrupp
• arbetat med policy- och styrmedelsanalys
• kunskap eller erfarenhet av kommunikation med media
• erfarenhet av att ha arbetat som chef
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som enhetschef på Energimyndigheten behöver du vara en förtroendegivande och trygg ledare. Vi ser att du har ett driv, engagemang och intresse för de energi- och klimatpolitiska frågor. Du är strategiskt, har god analytisk förmåga och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Det ställer krav på förmågan till helhetsperspektiv och kvalitet.
Att samarbeta med andra och skapa förtroendefulla relationer är något du är bra på. Genom ditt ledarskap motiverar du och skapar delaktighet.Om företaget
Avdelningen systemanalys och statistik är navet i Energimyndighetens utredningsarbete och ansvaret sträcker sig över alla typer av energifrågor, energi- och elsystemsfrågor, styrmedelsanalyser, uppföljning och utvärdering, prognoser och scenarier. På avdelningen ansvarar vi för Sveriges officiella energistatistik. Vi jobbar aktivt med samtliga av energipolitikens tre pelare. Regeringen är vår främsta uppdragsgivare men vi arbetar också kunskapshöjande mot samhället i stort.
Enheten för policyanalys är en viktig del i myndighetens utrednings- och analysarbetet med syfte att ta fram välgrundade underlag till regeringen och andra beslutsfattare. Vi arbetar brett inom energisystemfrågor men har ett särskilt fokus på att analysera energi- och klimatpolitiska mål och styrning för att nå dessa. En viktig del i enhetens arbete är att bedöma konsekvenser i samhället av olika vägval och att kunna väga olika effekter mot varandra. På enheten ligger ansvaret för myndighetens övergripande arbete med utvärdering. Enheten ansvarar också för funktionen för artikel 6-auktorisering enligt artikel 6 i Parisavtalet.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-01-18.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-012265. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Gustav Ebenå på telefon 016-544 21 23 eller HR-partner Lisa Holmström på telefon 016-542 84 17.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
