Enhetschef - Operativ Driftanalys
Svenska Kraftnät / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi söker nu en Enhetschef för en av våra Operativ driftanalys enheter, där du är med och leder förverkligan av energiomställningen och driften av Sveriges elsystem. Du är en utvecklingsorienterad ledare med djup kunskap inom verksamhetsområdet.
Enheten består i dagsläget av 10 medarbetare. Som enhetschef leder och fördelar du det löpande arbetet men tillgodoser även behovet av utveckling av verksamheten inom kapacitetstilldelning. Just utvecklingsarbetet blir under kommande åren en stor utmaning i och med energiomställningen, implementation av europeiska driftkoder samt det förändrade omvärldsläget.
På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.
Som enhetschef rapporterar du till sektionschefen för Sektion-Kapaciteter på driftavdelningen och ingår i sektionens ledningsgrupp. I denna roll arbetar du för hela driftens leverans och stöttar vid behov andra delar av verksamheten. Du har ett stort ansvar, tillsammans med chefen för systerenheten, för det operativa genomförande samt utveckling av processen Övervaka och hantera kapaciteter. Du får en nyckelroll i arbetet med Sveriges elförsörjning och blir en del av en stimulerande arbetsmiljö med kunniga medarbetare som har ett tydligt uppdrag och en stark ambition att driva utveckling och förbättring för att möta energiomställningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet på enheten med budget och personalansvar.
Utveckla medarbetare och verksamheten, både genom internt enhetsarbete och genom kravställning gentemot övriga organisationen.
Ansvara för bemanning och utveckling av kontrollrumspositionen Driftanalys.
Vi söker dig som har ett strategiskt helhetsperspektiv och en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt. Du är en utvecklingsorienterad ledare med djup kunskap inom verksamhetsområdet flödesbaserad kapacitetberäkning.
Vi står inför ett förändringsarbete där utmaningen finns inom att utveckla metoder, strukturer och verktyg för att säkerställa en effektiv kapacitetstilldelning i flera tidshorisonter. Därför måste utveckling vara en stark drivkraft hos dig.
Du har förmånen att leda ett kompetent team och skapa förverkligan inom energiomställningen och driften av Sveriges elsystem. Du kommer skapa många olika kontaktytor och få en förståelse för kraftsystemet som helhet. Denna kompetens är mycket eftertraktad både internt och externt.
Enhetens huvuduppgift är att fastställa överföringskapacitet för den operativa driften med hänsyn till planerade driftläggningar, produktionsförhållanden samt import och export. Arbetet innebär en avvägning mellan driftsäkerhet och elmarknadsnytta. Enheten bemannar även positionen Driftanalys i kontrollrummet.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Du är en ledare med ett strategiskt helhetsperspektiv och har en förmåga att driva utvecklingen framåt tillsammans med ditt team. Du är en utvecklingsorienterad ledare med djup kunskap inom området, som med sin goda förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt kan skapa hållbara lösningar. Här får du möjligheten att påverka och forma framtidens energilösningar i en dynamisk miljö.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en examen inom Högskola/civilingenjör, och/eller utbildning inom för verksamheten relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Djup kunskap om energibranschen och kraftsystemanalys
Erfarenhet av kontrollrumsarbete och relaterad processutveckling
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit förändringsarbete
Goda kunskaper inom flödesbaserad kapacitetsberäkning
Dokumenterad ledarerfarenhet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Distansarbete är normalt ca 20% men kan under perioder vara 50% om verksamheten tillåter detta. Det krävs kontorsnärvaro för personalledning.
Resor förkommer, vanligtvis cirka 1 ggr/månad men kan variera utifrån behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan förekomma.
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Rekryterande chef, Geoffrey Jordaan 010-475 84 24
Ansvarig rekryterare, AnnSophie Doverlind 010- 475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10007766