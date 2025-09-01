Enhetschef - Korrosion inom Produktbeständighet
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-09-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en entusiastisk och positiv ledare som drivs av utmaningar? Tycker du att samarbete över teknik- och verksamhetsområden är en självklarhet för skapandet av både nya affärer och nya innovationer? Vill du hjälpa svensk industri att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt? Då kan du vara vår nya enhetschef på Avdelning Korrosion! Om oss RISE är en kraftsamling för den hållbara omställning näringslivet, samhället och världen behöver. Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi med lösningarna och förutsättningarna som gör skillnad här och nu och med de kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon.
Avdelningen Korrosion tillhör divisionen Material och produktion på RISE. Avdelningen består av tre enheter i Sverige med drygt 50 engagerade medarbetare och dotterbolaget Institut de la Corrosion i Frankrike med drygt 55 engagerade medarbetare. Verksamheten bedrivs på två platser i Sverige, Kista och Borås, samt på tre platser i Frankrike, St Etienne, Lyon och Brest. Vi arbetar aktivt med att öka samverkan och interaktionen mellan våra olika sajter. Huvudfokus inom enheten Produktbeständighet är standardiserad provning av produkter och material i tuffa miljöer, utredning och ytanalys samt marin forskning. Vi arbetar med direktuppdrag och direktfinansierad forskning från industrin och med offentligt finansierad forskning. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025.
Om rollen Som enhetschef ansvarar, leder och utvecklar du enheten Produktbeständighet. Du ansvarar för att säkra vår innovationsförmåga och forskningsutveckling tillsammans med kollegor inom RISE samt med våra partners och kunder. Tillsammans med avdelningens ledningsgrupp definierar ni den strategiska inriktningen och möjliggör den dagliga verksamheten för våra medarbetare. Du involverar och coachar enhetens medarbetare i deras uppgift att bryta ner det övergripande uppdraget i verksamheten och säkra innovationsförmågan.
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Du bidrar med medarbetar-, budget- och utvecklingsansvar för din enhet och arbetar nära våra kunder samt hjälper oss att vidareutveckla RISE olika erbjudanden. Som enhetschef hos oss leder och agerar du utifrån vår kultur och våra värderingar och är en viktig ambassadör för RISE.
Som enhetschef får du en unik möjlighet att forma och utveckla avdelningens ledningsgrupp, där din erfarenhet och kompetens blir avgörande.
Placeringsort för tjänsten är Borås.
Vem är du? För att bli framgångsrik i rollen är du en ledare som trivs med förändringsledning. Du är trygg i ditt ledarskap och coachar medarbetare i rätt riktning för att säkra att ni tillsammans på ett engagerande och professionellt sätt presterar på topp och bidrar till utveckling. Du är lyhörd och kommunikativ samt jobbar aktivt för att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö. Du är nyfiken och intresserad av olika domänområden och hur de kan samverka för att främja innovation, stärka forskningen och vår test- och demoverksamhet samt öka vårt kommersiella fokus.Vidare är du affärsmässig och inger stort förtroende hos såväl kunder som medarbetare. Du har en god samarbetsförmåga och motiveras av att växa tillsammans med andra. Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Du har en för enhetens områden relevant utbildning och erfarenhet/domänkunskap inom korrosion.
Tidigare ledarerfarenhet med medarbetaransvar.
Du har teknisk domänkunskap och erfarenhet av kvalitetsarbete.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Det är meriterande om du har lett forsknings- eller utvecklingsorganisationer och om du har erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet.
Det är meriterande med ett nätverk inom näringsliv, offentlig sektor samt universitet och högskolor.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.
Välkommen med din ansökan! Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att kontakta rekryterande avdelningschef Andrew Gordon 010 228 4855 andrew.gordon@ri.se
. Sista ansökningsdag är den 28 september 2025. Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, Saco, 010-22 841 22 respektive Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://www.ri.se/ Jobbnummer
9485125