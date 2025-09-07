Enhetschef - Individ- och familjeomsorgen
2025-09-07
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vill du vara med och skapa trygghet och förändring för människor i utsatta livssituationer? Är du en engagerad ledare som brinner för utveckling, samverkan och socialt arbete? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Individ- och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen har ca 200 medarbetare och består av sju enheter. Försörjningsstödsenheten, två enheter barn och familj, enheten för familjehem och familjerätt, familjestödsenheten, enheten för HVB och team samt två enheter inom skadligt bruk och beroende (beroendeenheten). Inom individ och familjeomsorgen finns även fyra avdelningsövergripande verksamheter: socialjouren, familjefrid, nätverksteamet och säkerhetsplaneringsteamet. Inom avdelningen arbetar vi utifrån förhållningssättet Signs of Safety.
Vi söker nu enhetschef för beroendeenhetens myndighetsdel, socialjouren och familjefrid som utgör ett verksamhetsområde inom avdelningen.Publiceringsdatum2025-09-07Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ha ett övergripande ansvar för tre viktiga verksamheter:
- Beroendeenhetens vuxengrupp som hanterar myndighetsutövning inom området skadligt bruk och beroende enligt SoL, LVM och LVU gällande vuxna personer
- Socialjouren som hanterar akuta ärenden utanför kontorstid utifrån SoL, LVM och LVU
- Familjefrid som ansvarar för utredning, insatser, råd och stöd samt gruppbehandling för vuxna personer som utsatts för eller utövat våld i nära relation
Du har personalansvar för cirka 17 medarbetare, varav flera arbetar utanför kontorstid. Tillsammans med 1:e socialsekreterare i respektive verksamhet leder du det dagliga arbetet och ansvarar för att planera, utveckla och följa upp verksamheten.
Arbetet innebär ett verksamhetsansvar där ekonomiskt ansvar för budget samt personal och arbetsmiljöansvar ingår. Tjänsten innefattar också ett kvalitetsansvar gentemot aktuell lagstiftning samt styrdokument, policys och riktlinjer som verksamheten lyder under.
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och är med och driver den övergripande utvecklingen av individ- och familjeomsorgen. Du leder med tillit, samverkar gärna och har ett genuint engagemang för både människor och verksamhet.
Avdelningen kommer framåt att jobba med organisationen utifrån att ny socialtjänstlag nu är på plats vilket kan komma att innebära vissa justeringar i enhetsområden framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Rollen kräver tidigare erfarenhet av ledarskap samt B-körkort. Det är meriterande om du har kunskap inom relevant lagstiftning för tjänsten samt om du har erfarenhet av myndighetsutövning
Vi ser gärna att du har en naturlig förmåga att leda och motivera andra, skapar engagemang och delaktighet, och fungerar som en samlande kraft i gruppen. En viktig del för just denna roll är ditt nätverkande engagemang och driv, där du behöver vara socialt aktiv och bygga starka professionella relationer.
Utöver detta är det bra om du har ett flexibelt arbetssätt vid ändrade omständigheter, och ser möjligheter i förändring. Du kommunicerar tydligt, agerar med helhetsperspektiv och planerar ditt arbete effektivt för att nå konkreta resultat och mål.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
