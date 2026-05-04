Enhetschef - fritid, idrott och förening
2026-05-04
Vill du bidra till ett aktivt och levande kultur- och fritidsliv och samtidigt vara del av ett prestigelöst, kunnigt och engagerat team? Då kan rollen som enhetschef för fritid, idrott och förening vara något för dig.
I Borlänge är kultur, idrott och föreningsliv en självklar del av ett hållbart och attraktivt samhälle. Fritidsverksamheten spelar en viktig roll för gemenskap, hälsa och livskvalitet i alla åldrar. Nu söker vi dig som vill ta ett tydligt ledaruppdrag med både strategiskt ansvar och nära samverkan med föreningslivet, och som vill vara med och utveckla framtidens fritidsverksamhet i Borlänge.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för ett rikt och inkluderande kultur- och fritidsliv. Genom kultur, rörelse och meningsfull fritid bidrar vi till ett samhälle där fler kan delta och må bra. En viktig del av uppdraget är att möjliggöra och stötta engagemanget inom föreningsliv och civilsamhälle.
Enheten fritid, idrott och förening är en del av verksamheten Fritid och ansvarar för drift, utveckling och samordning av kommunens idrottsanläggningar samt för stöd och service till föreningar. I enheten ingår även Fritidsbanken, som bidrar till att sänka trösklarna till en aktiv fritid genom att göra fritidsutrustning tillgänglig för fler.
Ledarskapet i Borlänge kommun är viktigt i vår strävan att ge ännu bättre service till våra Borlängebor. Du som chef jobbar efter vår ledarfilosofi som innebär att du är tydlig, modig, kommunikativ, coachande och långsiktig i ditt ledarskap. Detta gör du med vår värdegrund som ledstjärna i det dagliga arbetet:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som enhetschef för fritid, idrott och förening leder, samordnar och utvecklar du enhetens verksamhet i linje med politiskt fattade beslut, verksamhetens mål och kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för en enhet som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens idrottsanläggningar och kulturlokaler, planering och samordning av lokalanvändning samt Fritidsbanken.
Rollen innebär ett nära och närvarande ledarskap i den dagliga verksamheten, kombinerat med ansvar för långsiktig planering, prioritering och utveckling. Ett särskilt fokus i uppdraget är att säkerställa väl fungerande, trygga och tillgängliga anläggningar samt att utveckla arbetssätt och strukturer som möter föreningslivets och borlängebornas behov. Du arbetar både strategiskt och operativt för att stärka dialog, samverkan och partnerskap med föreningslivet och andra aktörer inom civilsamhället. Då en stor del av Borlänges föreningsliv bedrivs utanför ordinarie kontorstid kan uppdraget vid behov innebära arbete på kvällar och helger, men grunden i tjänsten är dagtidsarbete.
Du verkar i en politiskt styrd organisation och bidrar med analyser, utredningar och beslutsunderlag till nämnd och ledning. I uppdraget ingår även att samverka med andra enheter och förvaltningar samt att bidra till verksamhetsövergripande utvecklingsarbete inom kultur- och fritidsförvaltningen. Du rapporterar till verksamhetschef för Fritid och har stöd av en biträdande enhetschef i arbetet med Fritidsbanken, vilket ger goda förutsättningar för ett hållbart ledarskap.
Du blir en självklar del av både verksamhetens och förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära andra chefer, strateger, politiken och nämnder. Rollen ger stort utrymme att ta ansvar, påverka utveckling och fatta beslut, men också ett tydligt sammanhang och stöd i chefsrollen.
Vi söker dig som har avslutad akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område. Du har erfarenhet av chefsuppdrag och är van att ta ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation, och är van att arbeta såväl operativt som strategiskt. Du har kompetens inom avtalsfrågor, upphandling samt projektledning . Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har god förmåga att ta fram tydliga och strukturerade beslutsunderlag. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskap om idrotts och friluftslivets förutsättningar samt erfarenhet av att arbeta nära föreningsliv. Erfarenhet av förändringsledning och att leda utrednings- och utvecklingsprojekt ses som positivt.
För att lyckas i rollen tar du initiativ och driver arbetet framåt med engagemang och ansvar. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar så att verksamheten präglas av tydlighet och god framförhållning. Du har förmåga att omsätta mål och beslut i praktiskt genomförande med fokus på kvalitet, effektiv resursanvändning och hållbara resultat. Genom ett relationsskapande och lyhört förhållningssätt bygger du förtroende och goda samarbeten, både internt och i dialog med föreningsliv och externa aktörer. Samarbete är en självklar del av ditt ledarskap och du bidrar till ett prestigelöst klimat där gemensamt ansvar och samhällsnytta står i centrum.
Vi vill att du ska lyckas och trivas i ditt chefsuppdrag och erbjuder därför stöd i ledarskapet genom exempelvis utbildningar, chefsnätverk och ett stort team av stödfunktioner. Hos oss får du möjlighet att utvecklas som chef i en organisation där ledarskap, samarbete och samhällsviktiga uppdrag står i fokus. Tillsammans skapar vi hållbara arbetssätt för både verksamheten och människorna i den.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320361".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Borlänge kommun
BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen/Kultur och fritid, fritid
Verksamhetschef, fritid
Philip Wadén 0243-741 54
