Enhetschef - Arbetsmarknadsenhet, Integration och Ekonomiskt bistånd
Tidaholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Tidaholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tidaholm
2026-07-14
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Vill du leda utvecklingen av framtidens sociala hållbarhetsarbete?
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef som vill leda och utveckla vår verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser, integration och ekonomiskt bistånd. Tjänsten erbjuder en möjlighet att vara med och forma arbetet utifrån aktivitetskrav inom ekonomiskt bistånd samt den omställning som följer av den nya socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom enheten. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling samt arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för invånare att nå egen försörjning, delaktighet och självständighet.
Enheten står inför en spännande utvecklingsresa där nya arbetssätt och samverkansformer behöver fortsätta utvecklas. Det beslutade aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd kommer att ställa ökade krav på samordning mellan arbetsmarknadsinsatser, myndighetsutövning och externa samverkansparter.
Du kommer att leda förändrings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med medarbetare, övriga chefer, Arbetsförmedlingen, utbildningsverksamhet, näringsliv, civilsamhälle och andra viktiga aktörer.Arbetsuppgifter
Leda, utveckla och följa upp verksamhetens mål, kvalitet och resultat.
Ansvara för budget, verksamhetsplanering och resursfördelning.
Personalansvar för enhetens medarbetare.
Driva utvecklingen av verksamheten
Säkerställa implementering av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd.
Utveckla samverkan mellan arbetsmarknadsenhet, integration och ekonomiskt bistånd samt andra enheter inom förvaltningen och kommunen.
Arbeta strategiskt för att stärka individers väg till egen försörjning.
Vi söker dig som
Har högskoleexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom offentlig verksamhet.
Har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och myndighetsutövning.
Har god förmåga att skapa samverkan och bygga förtroendefulla relationer.
Är tydlig, strukturerad och resultatorienterad.
Har ett stort engagemang för social hållbarhet och människors möjlighet till egen försörjning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, integration, ekonomiskt bistånd.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet med stor betydelse för kommunens invånare. Du blir en del av en organisation som präglas av samverkan, utveckling och ett starkt fokus på kvalitet och hållbara resultat.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för fler att nå egen försörjning och ett självständigt liv.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 2026-08-09.
Intervjuer för tjänsten planeras att hållas den på eftermiddagen den 12 augusti samt förmiddagen den 14 augusti. Om du är aktuell för intervju kommer du kontaktas senast den 10 augusti.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobbVi
tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobbOm
du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 31 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Avdelningschef
Elin Andersson elin.andersson@tidaholm.se +46502606877 Jobbnummer
10002223