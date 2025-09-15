Enhetschef - AI och intelligenta informationssystem
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du arbeta med utmanande tillämpningar inom AI-området för att stärka totalförsvaret på både kort och lång sikt? Vill du göra skillnad genom att leda forskning för en tryggare värld och vara med och forma framtidens beslutsstödsystem inom Totalförsvaret? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som enhetschef har du en central roll i ledningen av enhetens verksamhet att utveckla intelligenta informationssystem för försvar och säkerhet. Enheten experimenterar med den senaste AI-tekniken och anpassar den till totalförsvarets behov. Ett arbete som verkligen gör skillnad och bidrar till att bygga kunskap som formar framtiden.
Ditt ansvar inkluderar:
Ledarskap och utveckling: Motivera och engagera dina medarbetare för att tillsammans uppnå överenskomna mål.
Strategisk inriktning: Tillsammans med uppdragsgivare, medarbetare och avdelningsledningen utforma och implementera strategiska mål som leder verksamheten framåt.
Kompetensutveckling: Säkerställa enhetens kompetensbehov genom rekrytering och utveckling av befintlig personal.
Projektuppföljning: Ansvara för innehåll och resultat i projekt, inklusive granskningar och kvalitetskontroller samt godkänna dokumentation innan publicering eller leverans.
Relationer med uppdragsgivare: Förvalta och utveckla relationer med uppdragsgivare samt andra intressenter, både internt och externt.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdeschefen.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Ledningssystem som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Enheten består av 20 medarbetare med spetskompetens inom beslutsstöd, maskininlärning, artificiell intelligens samt underrättelse- och säkerhetsområdet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i projektform och är uppdragsfinansierad, vilket innebär ett nära samarbete med uppdragsgivare både nationellt och internationellt. Arbetet sträcker sig från kunskapsuppbyggande forskning till verksamhetsnära tillämpningar i projekt. Enheten är under kraftig tillväxt.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Du har minst masterexamen inom datateknik eller informationsteknologi gärna med specialisering inom maskininlärning. Alternativt annan närliggande utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten.
Du har flerårig erfarenhet av chefs- eller projektledarroll, med fokus på att leda och utveckla grupper med expertkompetens.
Du har erfarenhet av att leda teknikutveckling i tidiga faser; inom innovation, forskning och för utveckling.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska och förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på dessa språk.
Vi söker dig som har höga ambitioner med ditt ledarskap, ditt lärande och din fortsatta utveckling samt drivs av att tillämpa forskningsfronten i kraftfulla applikationer för stor samhällsnytta. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Erfarenhet från arbete inom försvarsmyndigheter.
Kompetens inom beslutsstöd, maskininlärning eller artificiell intelligens
Doktors- eller licentiatexamen.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 5 oktober 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emil Hjalmarsson. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: emil.hjalmarson@foi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/ Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Emil Hjalmarson +46 13 37 80 00 Jobbnummer
9508647