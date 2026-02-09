Enhetsassistent till enheten för materielförsörjning
2026-02-09
Försvarsdepartementet, Avdelningen för militärt försvar, Enheten för materielförsörjning
Enheten för materielförsörjning svarar för materielförsörjning, forskning och utveckling avseende det militära försvaret. Vi söker nu en enhetsassistent som även kommer bistå enheten och departementet med stöd i samband med internationella och nationella möten
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som en av två enhetsassistenter har du en central roll på enheten och koordinerar visst enhetsövergripande och löpande arbete och fungerar som enhetens nav i administrativa frågor. Enhetsassistenterna bistår enheten med i vår ärendehantering och ser till att underlag inför föredragningar är i ordning, diarieföring och arkivering, expedierar beslut samt är behjälplig med hanteringen av
interpellationer och riksdagsfrågor. Du ger även administrativt stöd till enheten med till exempel kalenderhantering, visst ekonomiskt arbete som beställningar och fakturakontroll och reseadministration.
Du kommer arbeta med att stödja enheten och departementet i samband med internationella och nationella möten och besök, exempelvis genom planering, organisering och direkt stöd vid själva mötet. Arbetet som assistent inom försvarsdepartementet innebär många kontakter, både internt inom departementet och i övriga Regeringskansliet, samt även med olika myndigheter och internationella samarbetsparter. Det är vidare viktigt att vara medveten om att försvarsdepartementet hanterar skyddsvärd information och de sekretesskrav som detta innebär.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg och erfarenhet av att arbeta med en bredd av administrativa uppgifter, i synnerhet inom mötesstöd. Utöver detta har du också arbetat med ärende- och beslutshantering, brevsvar, reseadministration och chefsstöd. Du har god kunskap om IT, digitala verktyg och Officepaketet samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med motsvarande uppgifter i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet, gärna försvarsmyndigheterna. Har du erfarenhet från arbete i SharePoint, Palasso eller Proceedo och erfarenhet av hantering av sekretessbelagd information är även detta meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Du är en strukturerad och serviceinriktad person som trivs med att samarbeta och skapa goda relationer. Med hög integritet och starkt säkerhetsmedvetande tar du ansvar för dina uppgifter och agerar professionellt i alla lägen. Du är initiativtagande, flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras, samtidigt som du håller ordning och kvalitet i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Tobias Steen. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark, isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg för ST och Katja Wahlsten för Saco. Du når samtliga via 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
