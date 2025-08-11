Enhetsansvarig/Teamleader till vår enhet i SYD
Mackverket är ett kök med kärlek för kvarter, råvaror och matiga mackor. Ett professionellt kök och en familjär atmosfär där varje kund ses som en stammis - är grundvärderingar som är av största vikt för oss.
Vi är ett snabbt växande restaurang- och cateringföretag som söker hungriga medarbetare som vill vara med på vår resa!
Är du en driven, serviceinriktad och stresstålig person? Gillar du utmaningar och ett högt tempo? Gillar du teamwork och ha roligt på jobbet? Då kanske det är dig vi söker till oss på MACKVERKET.
Just nu söker vi Enhetsansvarig/Teamleader till en till hösten nyöppnad enhet strax söder om Stockholm.
Som Teamledare / Enhetsansvarig är du den som leder och inspirerar teamet i enheten. Du säkerställer att vi alltid levererar högsta kvalitet, service och en enastående gästupplevelse. Din roll handlar om att planera, coacha och utveckla personalen - samtidigt som du driver försäljning och håller koll på kostnader för att nå våra mål och budgetar.
Dina ansvarsområden:
Driva försäljning på enheten - Initiera kampanjer, öka merförsäljning och skapa en aktiv försäljningskultur.
Leda och utveckla teamet - Säkerställa att varje skift fungerar optimalt och att teamet arbetar effektivt tillsammans.
Se till att teamet levererar på topp - Höga standarder inom personal, mat och service.
Ansvar för enhetens drift - Vara operativ under hela öppettiden och säkerställa att allt flyter smidigt.
Inköp och hantering av matsvinn - Effektiv planering och uppföljning för att minimera spill.
Vad vi förväntar oss av dig:
Du är en stark och inspirerande ledare som driver försäljning och ser möjlighet till förbättring. Du skapar ett engagerat och effektivt team samt ser alltid till att gästerna får en fantastisk upplevelse.
Som Teamledare / Enhetsansvarig har du en avgörande roll i Mackverkets framgång. Ditt ledarskap gör skillnad - varje dag! Så ansöker du
