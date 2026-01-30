Enhetsadministratör Till Cbrn-Skydd Och Säkerhet
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du intresserad av att i en verksamhetsnära roll stötta FOI: s chefer och medarbetare i arbetet för en säkrare värld? Är du en driven administratör som trivs med ett mångsidigt arbete där du får arbeta serviceinriktat tillsammans med andra? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Du kommer arbeta som ett administrativt stöd till enhetschefer och medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet kärnvapen och dess radiologiska följdverkningar. Du stöttar dem i olika typer av verksamhetsrelaterade frågor, såsom personaladministration, ekonomiadministration och kommunikation inom enheterna. Arbetet förutsätter ett tätt samarbete med tre av verksamhetens chefer och deras medarbetare samt övriga stödfunktioner på CBRN - såsom andra enhetsadministratörer, avdelningssekreterare, ekonomi och HR. Exempel på administrativa arbetsuppgifter:
• Introduktion för medarbetare, examensarbetare och annan personal (ex gästforskare)
-Avslut av anställningar
-Uppvaktning av medarbetare enligt rutin
-Minnesanteckningar på exempelvis enhetsmöten
-Koordinering av internat och andra typer av möten (exempelvis lokalbokning och förtäring)
-Koordinering av semesterförfrågningar och sammanställning av semesterlistor
-Stöd vid planering, genomförande och dokumentation av skyddsronder
-Stöd vid tillbud och olycksfallsanmälan
-Arbete i projektprocessen, offerthantering samt ekonomi
-Stöd i ansökningar av externa forskningsmedel
Placeringsort är i Kista. Resor inom tjänsten sker inte regelbundet men kan förekomma.
Om enheten
FOI finns på fyra platser: Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping. Du kommer vara anställd på avdelningen CBRN-skydd och säkerhet. Vid avdelningen bedrivs forskning kring hot och skydd mot farliga ämnen, och till avdelningen hör ett kansli där delar av den administrativa stödverksamheten är samlad. Kansliet eftersträvar att ge bästa möjliga stöd till chefer och medarbetare, och säkerställa att arbetet på myndigheten utförs enligt gällande regelverk och rutiner. Övriga anställda på kansliet samt kanslichef har placeringsort Umeå.
Läs mer om CBRN-skydd och säkerhet: CBRN-skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en fullständig gymnasieutbildning
mycket goda kunskaper i Officepaketet
relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter de senaste 3 åren
har erfarenhet som administratör på uppdrag av minst 2 chefer parallellt
mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Du kommer att vara inblandad i många delar av vår spännande verksamhet, och vi söker därför dig som trivs att arbeta brett med olika typer av administrativa uppgifter. Du tar initiativ där du ser att det behövs för att utveckla det administrativa arbetet, och kommer därför att ha stora möjligheter att växa i din roll. Du är uppmärksam på andras behov och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt är något du arbetar med kontinuerligt, och du har en vana att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Meriterande
Du får gärna ha:
eftergymnasial utbildning relevant för tjänsten
arbetat på statlig myndighet
kunskap om regelverk och rutiner inom statlig myndighet
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-02-12!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Avdelningschef Niklas Brännström. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Niklas Brännström 090-106747 Jobbnummer
9713019