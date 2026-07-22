Enhetsadministratör
Läkemedelsverket / Assistentjobb / Uppsala Visa alla assistentjobb i Uppsala
2026-07-22
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Är du en erfaren, driven och tekniskt intresserad administratör som är van att arbeta med och stödja flera chefer? Vi erbjuder ett varierande arbete med mycket eget ansvar, där du kommer att ha interaktioner med flera verksamheter och arbeta proaktivt.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde tillstånd verkar för ändamålsenliga läkemedel genom tillstånd och rådgivningar. Genom vetenskapliga utredningar och regulatorisk hantering säkerställs att tillgängliga läkemedel, både för människa och djur, är av god kvalitet. Inom detta verksamhetsområde finns åtta olika enheter och det jobbar totalt ca 370 medarbetare inom tillstånd. Det är en kunskapsintensiv och utvecklingsorienterad organisation med hög akademisk nivå och ett högt tempo. Våra medarbetare har många interna och externa kontakter och samarbeten i relation till våra uppdrag.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Du kommer att ha din hemvist på enheten för produktinformation. Enheten ansvarar för produktinformation kopplat till läkemedel och består av cirka 45 medarbetare indelade i tre grupper med varsin gruppchef.
På produktinformation kommer du stödja enhetens ledningsgrupp med traditionella administratörsuppgifter såsom möteskoordinering, fakturahantering, rekrytering och resor. Du kommer också att bistå och vägleda enhetens chefer i att aktiviteterna kring planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens beslut, rutiner, arbetsprocesser och strategier genomförs i tid på ett strukturerat sätt. Detta kommer att utgöra cirka hälften av den totala arbetstiden.
Den andra halvan av arbetstiden kommer du att arbeta med övriga enheter inom verksamhetsområdet där behov finns. Det kan inkludera exempelvis stöd till handläggare, stöd till enhetschefer och ledningsgrupper samt hjälp med samordning av större möten. Samarbete med andra enhetsadministratörer inom verksamhetsområde tillstånd är även en viktig del i arbetet. Detta innebär bland annat att kunna vara back-up för varandra för hantering av både arbetsuppgifter och arbetsbelastning.Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, gärna med relevant administrativ eftergymnasial utbildning, samt minst fem (5) års erfarenhet av brett administrativt arbete motsvarande ovan nämnda arbetsuppgifter.
Du har intresse för och tidigare erfarenhet av att bistå i implementering av nya arbetssätt samt av att utveckla administration med hjälp av olika tekniska och digitala lösningar eller verktyg. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, samt mycket goda kunskaper och färdigheter i Office och motsvarande programvaror.
Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete från läkemedelsindustrin och/eller offentlig verksamhet, samt om du har erfarenhet av att administrera stora externa möten eller konferenser med varierande mötesformer.
Dina personliga egenskaper
Du har en mycket god förmåga att upprätthålla kvalitet och produktivitet på ett kundfokuserat, metodiskt och pålitligt sätt med hög integritet. Du ska vara van att arbeta självständigt och proaktivt i dialog med flertal chefer och team. Du har förmåga att lätt skapa goda relationer och samarbeten. De administrativa uppgifterna innebär arbete med många parallella arbetsflöden vilket ställer krav på ett strukturerat och välorganiserat arbetssätt och god förmåga att prioritera. Du har ett stort driv och är lösningsfokuserad såväl som god kommunikationsförmåga, gillar att vara serviceinriktad med många kontaktytor i arbetet. För att trivas med arbetsuppgifterna behöver du ha känsla för både helhet och detaljer och ha förmåga att hantera variationer i både arbetsuppgifter och arbetsbelastning. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och har lätt för att lära nya arbetsuppgifter, liksom god förmåga att slutföra arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Produktinformation
Diarienummer: 2.4.1-2026-056820
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Lotta Nordin, som nås enklast från och med 10 augusti. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-056820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10008755