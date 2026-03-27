Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du som administratör och vill få möjligheten att arbeta i en forskningsorganisation i framkant inom försvar och säkerhet? Här får du möjlighet att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter i en spännande och snabbväxande verksamhet inom ett samhällsviktigt område.
Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Nu söker vi en enhetsadministratör till Avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet hos Totalförsvarets forskningsinstitut med placering i naturskön miljö vid FOI Grindsjön ca 5 mil söder om Stockholm.
I rollen som enhetsadministratör blir du en viktig del av ett engagerat team av administratörer som tillsammans ger ett brett och kvalificerat stöd till enhetschefer, medarbetare, projektledare och forskare. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa struktur, effektivitet och god samordning i en dynamisk forskningsmiljö.
Det är en omväxlande tjänst med traditionellt kontorsarbete såväl som vara ute i organisationen och lösa praktiska arbetsuppgifter. Som enhetsadministratör hos oss ger du ett brett och kvalificerat stöd till enhetschefer, projektledare och forskare. Du kommer att arbeta med protokollföring, planering, uppföljning, samordning och sammanställningar. I arbetet ingår även att göra beställningar, förbereda inför nyanställningar och introduktion samt koordinering vid återkommande kurser och externa besök. Arbete i våra olika stödsystem är en naturlig del av dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta med många olika funktioner och bidra till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Om enheten
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Du kommer att ingå i kansliet som tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Kansliets personal är en del av avdelningens dagliga verksamhet genom att stödja chefer och ha täta dialoger med projektledare och övriga medarbetare. Kansliet består idag av en avdelningssekreterare, flera enhetsadministratörer, handläggare och avdelningsekonomer, totalt elva medarbetare. Läs gärna mer om vad vi gör: Vapen, skydd och säkerhet .
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
genomförd gymnasieutbildning,
aktuell och dokumenterad erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter,
minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete som administratör,
mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet,
goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift.
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och ansvarstagande i ditt arbete. Du är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter i en föränderlig arbetsmiljö. Rollen kräver god samarbetsförmåga, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande. Vidare är du kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
administrativt arbete inom myndighet,
administration inom en forskningsorganisation,
administrativt stöd i samband med offerthantering, projektverksamhet och/eller rapportproduktion,
MS Project eller annat planeringsverktyg som vi bedömer likvärdigt,
administrativt stöd i samband med seminarier, konferenser eller projektverksamhet,
arbete i säkerhetsskyddsklassad miljö.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kommer att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast 2026-04-17!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Kanslichef Åsa Hammarström. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skånberg (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Ersättning
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
http://www.foi.se
