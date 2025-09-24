English Teacher (Grades 4-9)
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Sigtuna Visa alla grundskollärarjobb i Sigtuna
2025-09-24
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Sigtuna
, Österåker
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/english-teacher-grades-49.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
English Teacher (Grades 4-9) - Internationella Engelska Skolan Sigtuna
Would you like to inspire students in a bilingual, international school with clear structure and high academic expectations?
Internationella Engelska Skolan Sigtuna is seeking a qualified and enthusiastic English teacher for grades 4-9. This is a full-time position starting in August 2025.
About us: IES Sigtuna is a young and growing F-9 school located in the modern neighborhood of Stadsängen, just minutes from historic Sigtuna. The school is housed in a purpose-built facility and offers a warm, structured environment that supports both students and staff. With around 600 students and a strong international team, up to 50% of instruction is in English. Direct buses from Märsta make it easily accessible.
We are looking for a teacher who:
• Is fully certified to teach in Sweden (behörig lärare)
• Is passionate about English and teaching
• Builds positive relationships with students
• Creates a calm, structured, and inclusive classroom
• Is fluent in English and Swedish and communicates effectively in both
• Is committed to student learning and well-being
As a teacher at IES Sigtuna, you will:
• Teach English to students in grades 4-9
• Plan engaging lessons with your subject team
• Contribute to curriculum development
• Explore new teaching methods and materials
• Serve as a mentor to a group of 16 students
• Collaborate closely with colleagues, guardians, and support staff
How to apply: Submit your CV and a brief cover letter via the IES career page. A background check (belastningsregister) is required. Applications are reviewed continuously.
Learn more at: https://engelska.se/our-schools/sigtuna
Lärare i engelska (åk 4-9) - Internationella Engelska Skolan SigtunaVill du inspirera elever i en tvåspråkig, internationell skolmiljö med tydlig struktur och höga förväntningar?
Internationella Engelska Skolan Sigtuna söker en behörig och engagerad lärare i engelska för årskurs 4-9. Tjänsten är heltid med start i augusti 2025.
Om oss: IES Sigtuna är en växande F-9-skola i det moderna området Stadsängen, nära historiska Sigtuna. Skolan har cirka 600 elever och är belägen i en ändamålsenlig byggnad med goda undervisningsförutsättningar. Upp till 50 % av undervisningen sker på engelska. Det finns goda bussförbindelser från Märsta.
Vi söker dig som:
• Har svensk lärarlegitimation (behörighet i engelska)
• Brinner för ämnet och undervisning
• Bygger goda relationer med elever
• Skapar en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö
• Talar och skriver både svenska och engelska obehindrat
• Är engagerad i elevernas lärande och välmående
Som lärare hos oss kommer du att:
• Undervisa i engelska i årskurs 4-9
• Planera lektioner tillsammans med ämneslaget
• Bidra till utveckling av den lokala kursplanen
• Utforska nya undervisningsmetoder och material
• Vara mentor för en grupp om 16 elever
• Samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa
Ansökan: Skicka in CV och ett kort personligt brev via IES karriärsida. Utdrag ur belastningsregistret krävs. Urval sker löpande.
Läs mer: https://engelska.se/our-schools/sigtunaAbout
IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9525374