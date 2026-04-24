Engineering Quality Manager - driv kvalitetsarbete i komplexa projekt
2026-04-24
Lockas du av en roll där teknik, kvalitet och ledarskap möts i en avancerad utvecklingmiljö? Har du flerårig erfarenhet av att leda och samordna tekniska uppdrag, eller kvalitetsledning i utvecklingsarbete? Då kan rollen som Engineering Quality Manager vara rätt nästa steg för dig.
Vi söker nu dig som vill ta dig an en ny utmaning i en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant.
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig nu i en expansiv fas med anledning av miljardaffärer. För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds en Engineering Quality Manager.
I befattningen Engineering Quality Manager arbetar du i en varierande och stimulerande miljö tillsammans med de flesta avdelningarna inom företaget. Du tillhör avdelningen ECM (Engineering Change Management) & Governance som består av 14 personer. Du rapporterar till enhetschef samt har kontinuerlig projektuppföljning med projektledande roller.
Som Engineering Quality Manager ansvarar du för att driva utvecklingen av arbetet mot uppsatta mål genom att förebygga och eliminera kvalitetsproblem i våra processer.
Arbetsuppgifterna består av:
• Kvalitetssäkring av processer och leveranser inom avdelningen Engineering
• Driva utvecklingen av kvalitetsarbete i enlighet med verksamhetsmål och kvalitetsplan.
• Analysering av statistik och nyckeltal inom ansvarsområdet
• Följa upp och driva aktiviteter för att lösa problem och koordinera åtgärder
• Vara moderator vid aktiviteter som LFE (Learning from Experience) och RCCA (Root Cause Analysis and Corrective Actions)
• Delta i och driva förbättringsarbete
Den du är
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att leda och samordna tekniska uppdrag, eller kvalitetsarbete, i utvecklingsarbete. Du har en god helhetsförståelse för hur robusta tekniska lösningar, väl definierade processer och strukturerad uppföljning bidrar till kvalitet genom hela produktlivscykeln - från koncept och design till produktion.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning inom teknik, mekanik, produktion, industriell ekonomi eller annan relevant ingenjörsbakgrund.
God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
För att lyckas i rollen arbetar du metodiskt och analytiskt med ett tydligt fokus på förbättringar och teknisk mognad. Du är van att verka i utvecklingsintensiva miljöer, arbeta tvärfunktionellt och hantera gränssnitt mellan konstruktion, produktion, kvalitet och leverantörer.
Du har förmågan att skapa engagemang och förtroende i tekniska team, leda dialoger kring krav, lösningar och avvägningar samt driva beslut framåt baserat på fakta och analys. Rollen kräver att du är självgående, initiativtagande och trivs i en teknisk vardag där förändring, problemlösning och kontinuerlig utveckling är en central del av arbetet.
BAE Systems erbjuder
Här ges du möjlighet att arbeta i kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer. Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen. Som medarbetare får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter. När du börjar hos oss får du ett introduktionsprogram där man ges en möjlighet att få insyn i andra avdelningars arbete och på det sättet lära känna företaget.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt el-hybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Elina Ulander 0660-80788 eller rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-8241789.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav samt krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag är 17 maj. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK
