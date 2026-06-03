Engineering Manager, Bygghemma Nordic
Cabeza Rekrytering och Konsulting AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cabeza Rekrytering och Konsulting AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vill du leda ett kompetent utvecklingsteam i hjärtat av ett av Nordens ledande e-handelsbolag och vara med och forma framtidens systemstöd för vår kärnverksamhet? Nu söker vi en Engineering Manager med ansvar för Core Business Systems (CBS) till vårt huvudkontor i Malmö.
På Bygghemma arbetar vi i en miljö där teknik, affär och kundupplevelse går hand i hand. I den här rollen kombineras ledarskap, tekniskt ägarskap och strategiskt ansvar.
Om rollen:
Som Engineering Manager för CBS ansvarar du för ett team på nio medarbetare som utvecklar och förvaltar system som är kritiska för Bygghemmas dagliga affär; system som rör produktdata, integrationer, order och logistik.
Du har ett helhetsansvar för både människor, teknik och leverans och arbetar nära produktägare, andra engineeringteam och verksamhetens stakeholders. I rollen rapporterar du till CTO & Head of Engineering.
Ditt ansvar:
I rollen ingår bland annat att:
Leda och utveckla teamet genom ett nära och tydligt ledarskap, inklusive utvecklingssamtal, lönesättning och kompetensutveckling
Planera, prioritera och följa upp teamets arbete i nära samarbete med produktägare och andra stakeholders
Vara teknisk ägare för Bygghemmas CBS‐systemlandskap och säkerställa långsiktig kvalitet, stabilitet och utveckling
Ansvara för konsulter i teamet: onboarding, uppdragsstyrning och kvalitetssäkring
Säkerställa god leverans, hållbart tempo och hög teamkänsla
Bidra till Bygghemmas övergripande tekniska riktning och arkitektur
Fungera som brygga mellan teknik och verksamhet
Om dig:
Vi tror att du är en trygg och engagerad ledare med stark teknisk grund som trivs med att kombinera operativt arbete med strategiskt ansvar.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av att leda utvecklingsteam med personalansvar
Bakgrund som mjukvaruutvecklare
Erfarenhet av .NET‐ekosystemet
Vana vid arbete i molnmiljöer, gärna GCP, eller motsvarande
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande är om du även har erfarenhet från e‐commerce.Publiceringsdatum2026-06-03Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du är:
En ödmjuk och lyhörd ledare – vi har en platt organisation med högt i tak där allas röst räknas
Bekväm med att växla mellan operativt och strategiskt arbete. Du drar dig inte för att gräva ner dig i detaljer, men kan lika gärna planera sprintar eller leda roadmap‐möten. Du har förmågan att både se detaljer och helhet
Stark i kommunikationen med stakeholders.
Tydlig och strukturerad i din kommunikation
Ansvarstagande, lösningsorienterad och engagerad
Varför Bygghemma?
Hos Bygghemma får du arbeta i ett av Nordens ledande e‐handelsbolag och bli en del av ett engagerat och kompetent gäng. Du får möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och affär i en organisation som präglas av samarbete, utveckling och arbetsglädje. För dig som ledare erbjuder vi Leadership Academy, en intern utbildning för ledare.
Placering: Malmö
Ansök idag!
Om detta låter som en utmaning för dig, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till Bygghemma och vår resa mot nya höjder inom e-handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7639545-2033194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeza rekrytering och konsulting AB
(org.nr 556981-4816), https://career.cabeza.se
Malmöhusvägen 1 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Cabeza Jobbnummer
9944753