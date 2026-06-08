Engine Calibration Engineer
AVL MTC Motortestcenter AB / Maskiningenjörsjobb / Haninge Visa alla maskiningenjörsjobb i Haninge
2026-06-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AVL MTC Motortestcenter AB i Haninge
, Trollhättan
, Göteborg
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning:AVL är ett av världens ledande teknikföretag inom mobilitet, med fokus på utveckling, simulering och testning inom fordonsindustrin och andra områden. Företaget tillhandahåller koncept, lösningar och metoder inom områden som fordonsutveckling och integration, e-mobilitet, automatiserad och uppkopplad mobilitet (ADAS/AD) samt programvara – för en grönare, säkrare och bättre mobilitetsvärld.Arbetsbeskrivning:
Har du ett genuint intresse för motorutveckling och vill arbeta med kalibrering av förbränningsmotorer?
Nu stärker vi vårt kalibreringsteam i Stockholm och söker dig som är en riktig motorentusiast. Du har en god förståelse för förbränningsmotorer och drivs av att optimera deras prestanda. Om du på sikt även vill arbeta med elektrifiering finns det goda möjligheter hos oss. Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Vårt Calibration‐team, med bas i Haninge, ansvarar för motor- och fordonskalibrering inom ett brett spektrum av applikationer, såsom tunga fordon, entreprenadmaskiner, non‐road, marina och mobila maskiner. Hos oss kombineras djup teknisk kompetens med praktiskt utvecklingsarbete i testbänk och verklig användningsmiljö.
På AVL tror vi på långsiktighet – både i vår teknik och i våra medarbetare. Vi erbjuder en arbetsmiljö där avancerade tekniska utmaningar går hand i hand med balans i livet, kontinuerligt lärande och goda utvecklingsmöjligheter. Din kompetens, ditt engagemang och din personlighet är viktiga delar i hur vi bygger och utvecklar vårt team.
I rollen som Calibration Engineer arbetar du med kalibrering av motorstyrsystem (ECU) i både utvecklings- och serieprojekt. Ditt fokus ligger på att optimera dieselmotorns funktioner och reglersystem med avseende på exempelvis:
emissioner
bränsleförbrukning
prestanda
körbarhet
Arbetet omfattar planering, genomförande och utvärdering av både stationära och dynamiska kalibreringar i motortestbänk. Du ansvarar även för optimering och verifiering i testmiljö såväl som ute i fält.
Vidare ingår analys av mätdata, framtagning av rapporter samt presentation av resultat. Rollen innebär ett nära samarbete med flera olika funktioner inom organisationen.
Profilbeskrivning:För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Kandidat- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, fordonsutveckling eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av kalibrering, utveckling eller testning av förbränningsmotorer
Goda kunskaper inom förbränningsmotorers grundläggande funktion
God vana av kalibreringsverktyg, exempelvis ATI VISION och/eller INCA
Erfarenhet av dataanalysverktyg
Erfarenhet av projektplanering, koordinering och leverans
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
C- eller CE-körkort
Kunskap om AVL:s verktyg, exempelvis Cameo, Creta och Concerto
Som personFör att trivas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för motorer och teknisk utveckling. Du tycker om att analysera, testa och förbättra, och arbetar strukturerat och noggrant för att nå bästa möjliga resultat. Du tar ansvar för ditt arbete, är bekväm med att arbeta självständigt och uppskattar samtidigt samarbete och kunskapsutbyte med kollegor.
Vi erbjuder:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan – från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt – som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
Intresserad?I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Rekryteringsprocessen kan gå snabbt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39163-44229854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
136 50 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Fru
Sweden HR career@avl.com +46850065600 Jobbnummer
9952174