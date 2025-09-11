Engelsktalande kundtjänstmedarbetare
2025-09-11
MaKe WeBo AB specialiserar sig på e-handel med svenska varor för export. Verksamheten har växt stadigt sedan starten 2004 och är idag en av de ledande aktörerna på marknaden. Med kunder över hela jordklotet arbetar MaKe WeBo ständigt med att ligga i framkant och att sätta kunden i fokus. I Lidköping är man ca 12 anställda och företaget är en del av en större e-handelskoncern i Sverige.
Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak vara:
• Kundsupport via e-post och chatt på främst engelska, Svenska och till viss del på Tyska.
• Orderhantering och administration innefattande kontroll och hantering av kundbeställningar i flera olika system.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning och/eller tidigare erfarenhet från kundtjänst eller liknande. Som person är du självgående och har en utpräglad serviceförmåga. Du förstår värdet av nöjda kunder och är en duktig kommunikatör med egen drivkraft och god problemlösningsförmåga. Det är viktigt att du är noggrann och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver att du kan skriva och formulera dig på engelska obehindrat. Tyskakunskaper är meriterande.
Du ska ha god datavana och hanterar Officepaketet utan problem. Då tjänsten består av en mängd olika arbetsuppgifter krävs det att du är noggrann, effektiv och är duktig på att prioritera. Du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga och känner dig trygg i både interna och externa kontakter.
Vi är ett hårt arbetande team som hjälps åt och alltid har kul på jobbet. Vi erbjuder dig en dynamisk miljö där du ges utrymme att arbeta under eget ansvar och därmed ha möjlighet att påverka din arbetssituation. För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel och positiv.
Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 3 månader med arbetstid enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning. Arbetsplatsen kommer att vara på vårt kontor i Lidköping.
Timlön efter överenskommelse. Ange gärna löneanspråk i ansökan.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på email; jobb@makewebo.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV samt ev. referenser senast 2025-09-21 Så ansöker du
E-post: jobb@makewebo.se
531 02 LIDKÖPING
Evan Moberg jobb@makewebo.se
