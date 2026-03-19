Engelsktalande assistent sökes - gör skillnad i en aktiv vardag!
Vi på Access Assistans söker nu en engagerad personlig assistent till en aktiv och social man i Umeå.
Det här är en tjänst för dig som vill arbeta nära en person och vara en viktig del av hans vardag. Vår kund lever ett aktivt liv med träning, studier och sociala aktiviteter - och nu söker vi dig som vill vara med och möjliggöra detta.
Som personlig assistent blir du ett stöd i vardagen och hjälper till med bland annat:
personlig omvårdnad (hygien, av- och påklädning)
måltider och vardagssysslor
kommunikation (kunden använder alternativa kommunikationshjälpmedel)
träning och aktiviteter
Du får ett varierande och givande arbete där ingen dag är den andra lik.
Tjänsten börjar som en timanställning med goda möjligheter till en fast tjänst på cirka 40 % för rätt person.
Arbetet innebär främst dygnspass, med jour på natten.
Resor kan förekomma då kunden ibland besöker familj och vänner på andra orter - perfekt för dig som uppskattar variation i jobbet.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ
Rekryteringsansvarig
Rekryteringsansvarig
Evelina Lindberg 090-349 35 68
9806580