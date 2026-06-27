Engelskalärare
Profilskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-27
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Profilskolan är en åk 4-9 skola där:
• Måluppfyllelsen är hög
• Eleverna trivs och känner sig trygga
• Alla elever idrottar och utövar sitt specialintresse på skoltid
• Alla känner alla
• Beslutsvägarna är korta
Vi söker dig som:
• Är legitimerad engelskalärare
• Har erfarenhet av att arbeta som lärare
• Har god kommunikationsförmåga med både elever och föräldrar
• Kan bygga goda relationer med elever, föräldrar och kollegor
Till dina arbetsuppgifter hör att arbeta som lärare samt sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
Tjänsten är ett vikariat för vår ordinarie engelskalärare som är föräldraledig. Vikariatet är tidsbegränsad från 11 augusti 2026 till 31 mars. 2027. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: mikael.hakola@profilskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Engelskalärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Profilskolan AB
(org.nr 556924-7264)
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Kontakt
Rektor
Mikael Hakola mikael.hakola@profilskolan.se 0735177052 Jobbnummer
9982088