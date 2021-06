engcon söker ERP-specialist - OnePartnerGroup Jämtland AB - Datajobb i Strömsund

OnePartnerGroup Jämtland AB / Datajobb / Strömsund2021-06-30ERP-specialist till engcon2021-06-30engcon är ett globalt tillväxtföretag som är marknadsledande inom utveckling, produktion och försäljning av grävmaskinstillbehör. 2020 omsatte vi 1,3 miljarder, och vi fortsätter att växa. Idag är vi drygt 300 medarbetare i 20 olika bolag. Vi har hjärtat i Jämtland och Strömsund men vi finns i 12 olika länder.Vi söker en doer och Dig som vill jobba i ett modernt och globalt tillväxtföretag som nu ska växla över till ERP-plattformen Microsoft Dynamics. Du kommer ingå i ett team med projektledare, IT-specialister samt ERP-specialister. Som ERP-specialist hos engcon har du en viktig position för att öka engcons lönsamhet och effektivitet.Du kommer vara en viktig del i det team som ska bygga upp något nytt. engcon är ett företag där entreprenadsandan genomsyrar hela företaget. Därför är det viktigt att du gillar att jobba med ständiga förbättringar, effektiviseringar samt verksamhetsutveckling då ERP-arbetet är i ständig utveckling.Vi söker dig somhar en relevant utbildning för tjänsten alternativt likvärdig dokumenterad erfarenhet av ERP-plattformen Microsoft Dynamics. Du har minst några års erfarenhet som ERP-specialist. Du är prestigelös och flexibel. Vi söker dig som är en driven person som är lösningsorienterad och ser möjligheter och nya vägar när andra ser problem.Du förstår vikten av ett bra lagarbete och du har lätt att gå från ord till handling och du får saker gjorda. Du kan kommunicera och upprätthålla goda relationer.Då vi är ett internationellt bolag är det viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera på svenska och engelska både i tal och skrift, kan du flera språk så är det en tillgång.Placeringsorten är antingen Strömsund eller Östersund.Våra gemensamma värdeord är professionalitet, initiativ, kommunikation, tydlighet och flexibilitet. Självklart ställer du upp på och vill vara en del av en kultur som genomsyras av detta.Welcome to the engcon family - We Change the World of Digging!Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan nu!Sista dag att ansöka är 2021-08-06OnePartnerGroup Jämtland AB5839703