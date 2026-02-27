Engagerade undersköterskor under sommaren till Berzelius i Mölndal
2026-02-27
Vi på Forenede Care söker dig som är undersköterska/vårdbiträde och vill jobba under hela eller delar av sommaren till vårt hemtrevliga äldreboende Berzelius
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Berzelius är ett särskilt boende med inriktning på demens och somatik och har 67 platser.
Boendet ligger i centrala Mölndal bland villor och radhus nedanför Fässbergs kyrka och omgivande grönområde.
Hos oss får du kompetenta och hängivna chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Vi driver ett företag där du är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska hos oss kommer du att utföra vård och omsorg utifrån kundens önskemål, och i enlighet med gällande biståndsbeslut med stort fokus på kvalitet. Det görs exempelvis genom att utföra personlig hygien, hjälpa till vid förberedelser och servering av måltid, svara på larm och socialt umgänge. Socialt umgänge kan bland annat handla om samtal, spel, cykeltur, musikaktiviteter eller liknande. Du kommer också utföra delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelsgivning och träning.
Som sommarvikarie hos oss har du goda chanser att få nya vikariat eller tillsvidareanställning.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu flera kollegor på heltid/deltid till sommarvikariat med med startdatum 2026-06-08.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Visa upp ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Ha tidigare erfarenhet från äldreomsorgen
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
260316

Kontaktperson för detta jobb
Joanna Nikola, Verksamhetschef
E-postadress: joannan@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400)
Terrakottagatan 1A
431 42 MÖLNDAL
Forenede Care
