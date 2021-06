Engagerade innesäljare till Gothia Brandskydd - Increment Security Group Gothia AB - Butikssäljarjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Increment Security Group Gothia AB

Increment Security Group Gothia AB / Butikssäljarjobb / Mölndal2021-06-29Gothia Brandskydd växer och har precis kommit igång i våra nya lokaler och behöver därmed nya medarbetare till vårt säljgolv.Vi söker dig som är fokuserad, stresstålig, målmedveten med en stark kämpaglöd. Du är en fena på att kommunicera och har lätt för att anpassa din kommunikation.Rollen som innesäljare går ut på att via telefon kontakta både privatpersoner samt företag för att hjälpa dem med vardagsskydd och brandsäkerhet.Som säljare hos oss har du inget lönetak och 20 % av våra säljare tjänar över 1 miljon kronor per år (mellan 80-120.000 kr/mån). Även om pengar motiverar oss så kommer det egentligen i andra hand då samhörighet och trivsel på arbetsplatsen är det vi prioriterar högst bland anställda. Våra produkter är väldigt lättsålda då ett fungerande brandskydd räddar liv. Ju mer du tjänar, desto mer hjälper du vårt mål att förbättra brandskyddet i Sverige!Tidigare erfarenhet av telemarketing är meriterande men inget krav.Vi erbjuder en trygg, rolig och givande arbetsplats i ett ungt bolag som har framtiden för sig. Gothia Brandskydd ingår i en koncern med bolag inom juridik, säkerhet och fintech.2021-06-29Arbeta med uppsökande försäljning via telefon.Följa upp individuella mål med säljchef.Se till att följa företagets och dina säljmål.Hos oss får du en gedigen säljutbildning och coachning för att du ska lyckas inte bara i arbetet men även privat. Vi har en unik gemenskap som genomsyrar hela bolaget och då vi växer är utvecklingsmöjligheterna enorma. Alla ledarpositioner tillsätts internt och alla som jobbar hos oss har börjat som just säljare.Gothia Brandskydd grundades 2018 och har växt från 3 - 20 anställda på 2 år. Vi kommer under 2021 att fördubbla personalstyrkan då efterfrågan på våra produkter och tjänster stigit kraftigt.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-20Increment Security Group Gothia AB5835919