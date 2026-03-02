Engagerade feriehandledare till Järva stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Under sommaren 2026 kommer ett stort antal ungdomar från stadsdelsområdet erbjudas feriearbete inom stadsdelens egen drift av park- och grönområden.
För många är detta deras första arbetslivserfarenhet, och som feriehandledare blir du en viktig förebild och stöd för dem.
Vi söker nu 14 engagerade feriehandledare till uppdrag inom park- och grönyteskötsel i Järva varav två som vill även delta i ett särskilt uppdrag med fokus på biologisk mångfald. Oavsett uppdrag, som feriehandledare bidrar du till en meningsfull och aktiv sommar för ungdomar där ni tillsammans bidrar till det långsiktiga hållbara cirkulära arbetet för att skapa en trygg, trivsam och grön miljö för Järvas invånare. Vill du vara med och handleda ferieungdomar samtidigt som du bidrar till att ge Järvas invånare en välskött stadsdel? Välkommen med din ansöka!
Vi erbjuder
Ett meningsfullt sommarjobb där du får leda och inspirera unga, utveckla din ledarskapsförmåga och arbeta i en engagerad miljö. Du får en gedigen introduktion, värdefull erfarenhet av att handleda grupper och möjlighet att bidra till en aktiv och trivsam sommar för både dig och ferieungdomarna.
Din roll
Som feriehandledare spelar du en central roll i att stötta och vägleda ferieungdomar i arbetet. Det innebär bland annat att du deltar praktiskt i arbetet i utemiljön tillsammans med ungdomarna. Du planerar arbetsdagen, fördelar arbetsuppgifterna, instruerar, vägleder och motiverar ungdomarna. Du och dina handledarkollegor arbetar nära varandra i ett team för att säkerställa att arbetet genomförs effektivt och i en positiv anda.
Eftersom arbetet är utomhus är det viktigt att du trivs med att arbeta i alla väderförhållanden.
Arbetet som feriehandledare kommer att pågå under hela sommaren. Anställningen inleds med en obligatorisk introduktionsvecka v. 24 då feriehandledarna får en genomgång av uppdraget, tips och råd att ha med sig under anställningsperioden samt möjlighet att lära känna varandra.
Park uppdraget Järva
Järva stadsdelsförvaltning ansvarar för underhåll och skötsel av flera parker och grönområden i Järva. Som feriehandledare inom park uppdraget kommer du att vägleda ungdomarna i arbetet med att hålla våra parker och grönområden rena och fina samtidigt som ni kommer att få möjlighet att få kunskap om och arbetsuppgifter som är kopplade till miljö och klimat. Era arbetsuppgifter inkluderar bland annat skräpplockning, ogräsrensning, gräsklippning, målning av parkmöbler och insatser för att för att bevara och stärka naturens mångfald. Vi söker handledare som kan arbeta under hela perioden från den 8 juni till den 21 augusti, dvs vecka 24 till 34.
Uppdraget Biologisk Mångfald
Under ferieperioden i tre veckor kommer en grupp med ca 12 ungdomar arbeta med insatser kopplat till biologisk mångfald. Den första veckan kommer vara en inlärningsvecka, där ungdomarna tillsammans med biologer får lära sig om biologisk mångfald. Den andra veckan kommer ni tillsammans med ungdomarna att inventera stadsdelsområdet (delvis på cykel) och arbeta vidare med idéer kring hur den biologiska mångfalden kan ökas på plats. Tredje och sista veckan genomförs insatser utifrån ungdomarnas idéer i samråd med feriehandledare och biologer. Efter avslutad period kommer du tillsammans med en handledarkollega att genomföra en uppföljning av uppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
avslutad gymnasieutbildning
erfarenhet av att arbeta med- och handleda ungdomsgrupper
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kunskap och erfarenhet av trädgårdsskötsel/parkarbete
kunskap inom och/eller intresse för biologisk mångfald och de gröna frågorna
för uppdraget biologisk mångfald är det en fördel att kunna cykla.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra och drivs av att skapa ett sammansvetsat team. Du är samtidigt handlingskraftig, lösningsorienterad och kan anpassa dig till nya situationer. Du är bra på att strukturera och planera ditt och gruppens arbete och trivs med ordning och reda. Du är pedagogisk och kan enkelt anpassa ditt sätt att kommunicera för att nå ut till ungdomarna. Du är en engagerad handledare som är bra på att motivera, vägleda och har förmågan att plocka fram det bästa hos varje individ.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och lägger stor vikt vid din motivation och engagemang för tjänsten.
Rekryteringsprocessen i korthet
Ansökan: Svara på våra urvalsfrågor, bifoga relevant utbildningsbetyg/intyg och arbetsintyg samt ditt svenska CV.
Tester: Du som går vidare, kommer du att få göra tester som en del av urvalet (testlänkar skickas den 17 mars via mejl, håll koll i din skräppost. Deadline för att genomföra testerna är 19 mars).
Uppföljning: Vi går igenom ansökningarna löpande och återkopplar via mejl eller sms. Håll koll i din skräppost.
Intervju: Om du blir kallad på intervju får du en inbjudan via mejl. Intervjuer sker digitalt via Zoom veckorna 13 och 15.
Referenser: Förbered två referenser, varav minst en arbetsledande chef.
Slutlig bedömning: Om du går vidare efter tester och intervju blir du inbokad på möte hos verksamheten veckorna 15-16. Därefter tas två referenser. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Anställning: Slutlig överenskommelse om erbjudande, introduktion och lön görs med ansvarig rekryterande chef.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
