Engagerade banskötare till Rosenlunds förskolor
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till oss på Rosenlunds förskolor på Södermalm! Rosenlunds enhet består av fem förskolor, bland annat Orion, Wollmar och Sachsgatan.
Våra förskolor ligger med närhet till stad, natur och kultur, vilket vi naturligt integrerar i vår utbildning och undervisning.
Vi söker nu två engagerade barnskötare som vill vara med och skapa en trygg och stimulerande vardag för barn i åldrarna 1-5 år. Du kommer arbeta med alla åldersgrupper och vara delaktig i den dagliga undervisningen, som till stor del sker utomhus - oavsett väder och årstid.
Förskolornas ramtider är 6.30-18.30 och arbetstiden är schemalagd enligt rullande schema.
Vi erbjuder
Hos oss får du en tillsvidareanställning på heltid med kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetares välmående och erbjuder friskvårdsbidrag samt pedagogiska måltider. Du får tillgång till fortbildningsmöjligheter som främjar din professionella utveckling, och vi ser till att du har rätt arbetskläder för alla väder.
Läs mer om Stockholm stads förmåner här
Din roll
Som barnskötare hos oss samarbetar du nära med förskollärare och kollegor för att skapa en trygg, lekfull och lärorik miljö för alla barn. Du är delaktig i både omsorg och undervisning och bidrar till att verksamheten utvecklas i linje med förskolans mål och värdegrund.
Varje vecka finns tid avsatt för gemensam planering och reflektion i arbetslaget, där dina tankar och idéer är en viktig del av helheten. Du hjälper till att få vardagen på förskolan att fungera smidigt och ser till att både omsorg och utbildning genomsyras av barns delaktighet och inflytande.
Du har daglig kontakt med vårdnadshavare och möter dem med engagemang och respekt, samt deltar vid föräldramöten och andra föräldraaktiviteter. Tillsammans med dina kollegor skapar du en positiv, meningsfull och utvecklande miljö där varje barn får möjlighet att växa och lära.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
har en barnskötarutbildning
har praktisk erfarenhet av arbete i förskola
är väl insatt i förskolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet
har goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av digital läroplattform
erfarenhet av schema- och närvarosystemet Tempus
erfarenhet av att arbeta i Stockholms stad
Vi söker en engagerad och genuint intresserad barnskötare som brinner för att arbeta med barn och för att skapa en stimulerande och trygg undervisning i förskolan. Du har lätt för att bygga goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare, och du möter vårdnadshavare med samma engagemang och omtanke som barnen.
Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till samarbetet på avdelningen. Som person reflekterar du över och utvecklar kontinuerligt ditt förhållningssätt gentemot barnen och tar självständigt ansvar för ditt arbete - du ser till att uppgifter blir genomförda och tar initiativ för att driva utveckling framåt.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad, relationsskapande och brinner för barnens lärande och utveckling!Publiceringsdatum2025-11-13Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen Kontakt
Mira Banjac, Rekryterande chef mira.banjac@edu.stockholm.se Jobbnummer
9603040