Engagerad yrkeslärare - transportinriktningen
Cedergrenska AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Hörby Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Hörby
2025-09-16
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cedergrenska AB i Hörby
, Växjö
, Södertälje
, Knivsta
, Stockholm
eller i hela Sverige
Drivs du av att motivera, coacha och undervisa våra ungdomar? Nu har du chansen att vara med och driva och utveckla transportutbildningen för yrkesförare (lastbil).
Vilka är vi?
Hörby Yrkesgymnasium är belägen i mittersta Skåne med goda kommunikationsmöjligheter. Vi erbjuder yrkesutbildningar inom fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt introduktionsprogram. Hörby Yrkesgymnasium är en familjär skola men har samtidigt fördelar som erbjuds av att tillhöra ett större gemenskap då vi sedan december 2024 är en del av Cedergrenska AB.
Vi är nu i en utvecklingsfas och söker yrkeslärare som vill vara med och bygga och utveckla transportinriktningen för att utbilda morgondagens yrkesförare.
Vem är du?
Vi söker dig som har yrkeslärarutbildning, har påbörjat yrkeslärarutbildningen eller vill påbörja yrkeslärarutbildningen och har erfarenhet av att undervisa eller handleda elever på gymnasiet, alternativt är trafiklärare för tung behörighet (CE). Du har erfarenhet från branschen som yrkesförare och har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB). Vidare har du även körkortsbehörigheterna B, C och CE. Det meriterande om du är truckinstruktör, maskininstruktör eller kraninstruktör. Även förarprövare för gymnasiet är meriterande.
Som person är du lyhörd och ödmjuk i kontakt med elever, vårdnadshavare, kollegor samarbetspartners. Du har förmåga att självständigt planera och lägga upp ditt arbete och undervisning såväl som att samplanera med kollegor.
Du är pedagogisk och anpassar dig efter individ och situation. I din roll som lärare är du coachande och motiverande för att hjälpa alla elever att nå sina mål.
Som yrkeslärare har du nära samarbete med kollegor där ni både gemensamt och självständigt planerar och utvecklar undervisningen i samtliga transportämne.
Ditt arbete omfattar undervisning såväl i teoretiska som praktiska moment och utgår från styrdokumenten. Du kommer att vara mentor för några elever och du förväntas ha kontakt med elevers APL/lärlingshandledare.
Du bör ha god datorvana och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och språk
Vidare samarbetar du med övriga i lärarlaget i pågående utvecklingsarbeten med målet att erbjuda våra elever yrkesutbildningar av hög kvalité.
Du är en del i lärarlaget och förväntas delta i ex mässor, Öppet hus och genomföra utvecklingssamtal.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Främst dagtid men kvällstid och helg kan förekomma i samband med Öppet hus, mässor, utvecklingssamtal, föräldramöte, programråd, mörkerkörning etc.
Sista ansökningsdag 5 oktober. Vi kommer dock att ha intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan.
Som verksam i skolan behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett via polisen.se. Om du får det digitalt tar du med så vi kan se det i samband med intervjun.
Vi ser gärna att du lämnar referenser i din ansökan samt ditt löneanspråk.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
(org.nr 559144-0697) Kontakt
Camilla Rosenqvist camilla.rosenqvist@hyg.se Jobbnummer
9512408