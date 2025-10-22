Engagerad verkstadschef till BW Fritids serviceverkstad i Vännäs
2025-10-22
BW Fritid är Norrlands äldsta och ledande husbils/husvagnsföretag, och drivs idag som ett modernt familjeföretag med god lönsamhet. Från starten 1973 har vi tagit oss från 0 till 160 milj kr i omsättning. Vi är auktoriserade återförsäljare av husbilar från Adria, Kabe, Knaus,, Sun Living, Weinsberg, Ci och Rollerteam och husvagnar från Adria, Kabe, Knaus samt Weinsberg. Förutom nya fordon har vi ett stort begagnatlager som innehåller alla märken, i alla prisklasser. Efter en gynnsam utveckling de senaste åren har vi vuxit ur våra lokaler på Ersboda i Umeå och har därför etablerat en fullserviceverkstad i Vännäs för att på bästa sätt kunna möta våra kunders efterfrågan. I den nybyggda rymliga lokalen utför vi alla typer av arbeten för kunds räkning, garantiarbeten, reklamationer samt försäkringsskador.
Hos oss på BW Fritid är ledordet "trevligt" och det genomsyrar hela vår verksamhet. Det ska vara trevligt att komma in till oss som kund, oavsett om det är för att köpa en ny husbil, serva husvagnen eller byta en gasolflaska, och vi som arbetar på BW Fritid har trevligt på jobbet.
Till vår fullserviceverkstad i Vännäs söker vi nu en engagerad och driven verkstadschef. Har du tekniskt kunnande, ett tryggt ledarskap och gillar att ha koll på läget? Tar du ansvar för både människor, planering och kvalitet? Trivs du med en operativ vardag kombinerat med strategiskt utvecklingsarbete? Då är det dig vi söker!

Arbetsuppgifter
Som verkstadschef ansvarar du för den dagliga driften av verkstaden och ser till att arbetet flyter på. Du leder och driver ett team av tekniker och kundmottagare, sätter struktur och skapar en arbetsmiljö där effektivitet och trivsel står i fokus. Du ansvarar för personalplanering, hanterar rekryteringar och har personalansvar. Du är delaktig i budgetarbetet och ansvarar därefter för att budget uppnås. Du arbetar kontinuerligt med ett förbättringsarbete för att utveckla våra processer, rutiner och strukturer för att skapa en än bättre verksamhet.

Profil
För att lyckas i rollen som verkstadschef hos oss behöver du ha erfarenhet av arbetsledning i någon form, gärna inom fordonsbranschen eller närliggande område. Du kanske arbetat som verkstadschef, servicechef eller teamledare? Oavsett bakgrund, så tror vi att du är en trygg beslutsfattare och att du har ett prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt.
Då tjänsten innebär ett resultatansvar så har du en grundläggande förståelse av ekonomiska nyckeltal och du är van att leda mot uppsatta mål.
Vår verkstad är i en expansiv utvecklingsfas och du får möjligheten att vara med på resan och forma framtiden i en verkstad där kvalitet, kundfokus, effektivitet och trivsel står i centrum, och där du blir en viktig del av vårt team och en drivande kraft i vår fortsatta framgång.
Husbils-/husvagnsbranschen är en säsongsbransch. Detta innebär att du måste trivas att arbeta med en högre arbetsbelastning under sommarperioden, och att du har förmågan att växla upp tempot med bibehållen kvalitet.
Tjänsten innebär arbete heltid på dagtid. Tillträde enligt överenskommelse, vi tillämpar individuell lönesättning och givetvis har vi kollektivavtal för en trygg och säker anställning.
Din ansökan
Ansök med CV och personligt brev till jobb@bwfritid.se
senast den 7/11 2025. Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte utan sök idag! Vi ser fram emot att läsa just din ansökan!
Frågor om tjänsten besvaras av tf verkstadschef Lars Nordlander på 090-188770.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: jobb@bwfritid.se
