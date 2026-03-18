Engagerad Verksamhetschef Till Saands Hemtjänst I Västervik
Vi söker en engagerad verksamhetschef till SAAND i Västervik
Vill du leda en verksamhet som verkligen gör skillnad - varje dag? Nu söker vi en verksamhetschef till vår hemtjänst i Västervik! Som verksamhetschef hos oss blir du inte bara en del av SAAND - du blir också en del av Carico, en av Sveriges största och mest framåtblickande hemtjänstgrupper. Här får du en unik möjlighet att kombinera ledning, kvalitet och utveckling i en verksamhet som präglas av hjärta, driv och omtanke.
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att din enhet levererar trygg, personlig och professionell omsorg. Du leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål, ansvarar för ekonomi, bemanning och personal, och ser till att kvalitet och kundnöjdhet håller toppklass. Du samarbetar med kunder, anhöriga, medarbetare och kommunen.
Till din hjälp har du ett erfaret team - planerare, kvalitetskontroller och gruppchef - som tillsammans med dig får vardagen att flyta. Du är dessutom en del av Caricos verksamhetschef-grupp, där du tillsammans med andra ledare inom Carico bidrar till att utveckla kvaliteten i hela koncernen. Verksamheten utgår från våra lokaler centralt i Västervik.
Uppdrag och ansvarsområde
Du säkerställer bemanning och planering av kundernas insatser, följer upp kvaliteten i det dagliga arbetet och vet hur det faktiskt går till ute hos kunderna. Du skapar ett sammansvetsat team med hög motivation och trivsel, stödjer och utvecklar personalen genom dialog, feedback och utbildning, har tät kontakt med förvaltning, anhöriga och andra aktörer samt rapporterar direkt till Regionchef.
Vi har i dag omkring 40 kunder och 20 engagerade medarbetare - och du får leda en verksamhet som verkligen betyder något för många.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom vård och omsorg - gärna från hemtjänst, och helst i en ledande roll. Du har relevant högskoleutbildning (minst 180 hp) och är trygg i rollen som ledare. Du är professionell och lösningsorienterad, bra på att kommunicera och bygga relationer, van vid att prioritera, delegera och följa upp, samt har en positiv och engagerad attityd. Körkort är ett plus, och fler språk än svenska är alltid välkommet i vårt mångkulturella team.
Vi erbjuder
Hos SAAND får du ett stimulerande jobb med stort eget ansvar, möjlighet att påverka, utveckla och driva förbättringar, samt engagerade kollegor som brinner för sitt uppdrag. Du får också tryggheten i att vara en del av Carico, en av Sveriges största hemtjänstgrupper, som finns i över 15 kommuner. Tillsammans driver vi äldreomsorgen framåt - med omtanke, innovation och kvalitet i fokus.
Praktisk information
Anställningsform: Provanställning 6 månader Tillträde: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 10 april 2026 (urval sker löpande)
Frågor om tjänsten besvaras av Regionchef Linnea Möller, linnea@carico.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carico AB
593 62 VÄSTERVIK
