Engagerad vårdlärare sökes till vård och omsorgsutbildning
ArbetsLagret AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2026-07-14
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ArbetsLagret är ett värderingsstyrt företag som grundades 2017 med visionen att stötta företag och individer att nå sin fulla potential. Med över sju års erfarenhet av marknaden har vi byggt en stabil grund för att möta arbetssökande med arbetsmarknadens behov och möjligheter. Vi är specialiserade på karriärvägledning, affärsrådgivning, bemanning och rekrytering, tjänster vi ständigt utvecklar för att skapa långsiktigt värde för våra kunder och samarbetspartners.
Vill du vara med och utbilda framtidens medarbetare inom vård och omsorg?
Nu söker vi en engagerad och kunnig vårdlärare som vill vara med och utbilda framtidens medarbetare inom vård och omsorg. Vi söker dig som brinner för lärande och som vill bidra till att ge eleverna de kunskaper, färdigheter och värderingar som krävs för att lyckas i yrkeslivet och göra skillnad för andra människor.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som vårdlärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisning inom vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. Du arbetar nära eleverna och bidrar till en trygg, inspirerande och professionell lärmiljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.
I tjänsten ingår bland annat att:
• Undervisa inom vård- och omsorgsutbildning
• Planera och genomföra undervisning
• Bedöma och betygssätta elever
• Dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling
• Samverka med praktikplatser och handledare
• Bidra till utbildningens kvalitets- och utvecklingsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad yrkeslärare inom vård och omsorg eller har annan relevant utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet från vård- och omsorgsverksamhet
• Har god pedagogisk förmåga och ett genuint intresse för lärande
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Är ansvarstagande, strukturerad och relationsskapande
• Trivs med att motivera och stötta människor i deras utveckling
Meriterande
• Erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildning
• Erfarenhet av APL-samordning
• Erfarenhet från äldreomsorg, hemtjänst, LSS eller hälso- och sjukvård
• FlerspråkighetOm tjänsten
Anställningsform: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete med att utbilda framtidens medarbetare inom vård och omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArbetsLagret AB
(org.nr 559133-5442), https://www.arbetslagret.se/
127 31 STOCKHOLM Kontakt
Verksamhetsledare
Maria Ogannesian jobb@arbetslagret.se +46765552329 Jobbnummer
10002806