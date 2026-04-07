Engagerad undersköterska sökes till vårt team
Nässjö Läkarhus AB / Undersköterskejobb / Nässjö Visa alla undersköterskejobb i Nässjö
2026-04-07
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö Läkarhus AB i Nässjö
Vill du arbeta på en mindre vårdcentral där gemenskap, samarbete och närhet till beslut verkligen gör skillnad? Nu söker vi en undersköterska till vårt team i Nässjö!
Hos oss blir du en del av en liten och engagerad arbetsgrupp där vi arbetar tätt tillsammans och stöttar varandra i vardagen. Vi kombinerar teamarbete med självständigt ansvar och har korta beslutsvägar samt en nära dialog med våra chefer. Det gör att vi snabbt kan utveckla verksamheten och skapa en flexibel och trivsam arbetsmiljö.
Arbetet som undersköterska hos oss är varierande och patientnära. Du kommer att arbeta med mottagningsarbete, provtagning och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdcentral. Hos oss finns även möjlighet till vidare utveckling inom rollen.
Arbetstiderna är främst dagtid. I tjänsten ingår även bemanning på Närakuten i Eksjö enligt schema (cirka en gång per månad, roterande) samt eventuellt 1-2 kvällspass per månad på vårdcentralen i samband med utökade öppettider.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande. Du trivs i en mindre verksamhet där alla känner varandra och där din insats verkligen gör skillnad - både för patienter och kollegor.
Hos oss får du möjlighet att påverka din arbetsdag och vara en del av en arbetsplats där arbetsglädje, kvalitet och samarbete står i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: malin.eidehall@rjl.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Läkarhus AB
(org.nr 559182-8305)
Mariagatan 30 (visa karta
)
571 33 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Malin Eidehall malin.eidehall@rjl.se 0102432808 Jobbnummer
9840182