Engagerad, trygg assistent sökes till man i Ljungby 50-75%
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljungby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ljungby
2025-09-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Hej!
Jag söker dig som kan hjälpa mig med det mesta i min vardag och som bidrar till att min vardag blir meningsfull.
Som min assistent önskar jag att du har ett varmt hjärta och har ett genuint intresse för arbete med människor.
Eftersom jag trivs i ett lugnt tempo är det viktigt för mig att du också gör det.
Jag älskar att bada, trivs ute i naturen och tycker om musik.
Under dagen kan min energi variera och du behöver vara lyhörd för mig och mina behov.
Jag behöver hjälp med allt det dagliga och har även stomi, vilket du behöver vara bekväm med.
Bra om du har erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
Jag bor på landet med min familj och har två härliga katter hemma, så du behöver ha körkort och tillgång till bil och bör inte vara allergisk mot pälsdjur.
Tjänsten:
50-75% dagtid
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde efter överenskommelse.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig assistanskoordinator Linnea Bengtsson (linnea.bengtsson@handihand.se
) Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9520924