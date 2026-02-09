Engagerad transportplanerare till global industriledare
2026-02-09
Gränges Finspång AB är en global ledare som kombinerar hållbarhet, affärsfokus och ansvarstagande. Vi bidrar aktivt till utvecklingen av framtidens hållbara logistikflöden och söker nu en engagerad transportplanerare till vårt team. Är du lockad av en roll med många kontaktytor, högt tempo och stort eget ansvar? Vill du spela en central roll i att säkerställa att våra leveranser når kunder världen över - i tid och med hög kvalitet? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om Gränges
Gränges är en global ledare inom valsade aluminiumprodukter med fokus på värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på gedigen industriell hantverksskicklighet, teknisk spetskompetens och ett starkt engagemang från våra medarbetare.
Vi tror att långsiktig framgång skapas genom ansvarstagande - för våra medarbetare, våra kunder och vår planet. Genom innovativa och resurseffektiva aluminiumlösningar bidrar vi till ökad energieffektivitet och en mer hållbar framtid.
Om rollen
Som transportplanerare hos Gränges Finspång har du en nyckelroll i att säkerställa effektiva och tillförlitliga leveranser till våra kunder. Du ansvarar för planering, koordinering och uppföljning av transporter i nära samarbete med både interna funktioner och externa leverantörer.
I rollen ingår bland annat att:
• Planera, koordinera och samordna transporter för att säkerställa leveranser i tid och med hög kvalitet
• Följa upp transporter med fokus på kostnadseffektivitet, hållbarhet och kvalitet
• Hantera transport- och exportdokumentation, inklusive tullhantering
• Samarbeta nära interna team och externa partners för att optimera logistikflöden
• Delta i vecko- och månadsavstämningar för att säkerställa en effektiv daglig verksamhet
• Bidra aktivt till kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av hållbara transportlösningar
Vem är du?
Vi söker en serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad kollega som trivs i en roll där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du är trygg i att fatta beslut, kommunicerar tydligt och behåller lugnet även i ett högt tempo.
Du arbetar självgående, tar initiativ och har ett analytiskt förhållningssätt där du identifierar problem och hittar hållbara lösningar - alltid med affären i fokus.
Vi ser gärna att du har:
• Utbildning inom logistik, supply chain eller motsvarande förvärvad kompetens
• Erfarenhet av arbete inom lager och/eller transport
• God vana av affärssystem och MS Office, särskilt Excel
• Erfarenhet från speditörsyrket
Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Tveka inte att kontakta oss. Har du frågor angående tjänsten kontakta Moa Rappe, 0701482411 alternativt moa.rappe@granges.com
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01. Urval sker löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränges Finspång AB
http://www.granges.com/sv/
