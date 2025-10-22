Engagerad teamledare till kyl- och fryslager i Helsingborg
2025-10-22
Om tjänsten Vi söker en teamledare till en av våra kunder som driver ett kyl- och fryslager i Helsingborg. Vår kund bedriver en etablerad lager- och logistikverksamhet där olika typer av produkter hanteras dagligen. Som teamledare blir du en viktig del i driften och leder ett erfaret och engagerat team som huvudsakligen arbetar med truckkörning och orderhantering.
Tjänsten är förlagd till dagtid och inleds med en anställning via Boxflow, med möjlighet till övergång till kund.
Arbetsuppgifter
I rollen som teamledare är du närvarande i den dagliga verksamheten och deltar aktivt i arbetet på lagret. Du leder genom att vara ett föredöme, du ser vad som behöver göras, prioriterar och agerar.
Du arbetar nära din produktionschef och har ett helhetsansvar för en mindre grupp lagermedarbetare. Tillsammans arbetar ni mot uppsatta mål för kvalitet, säkerhet och leveransprecision. Du deltar i planeringsmöten med övriga team/gruppledare och site manager för att säkerställa ett effektivt flöde och att KPI:er följs.
Arbetet innebär både ledarskap och operativt ansvar. Du planerar och fördelar arbetsuppgifter, följer upp resultat samt bidrar aktivt i den dagliga driften.
Kortfattat innebär rollen:
Operativt arbete på lagret, inklusive truckkörning B3 (skjutstativstruck)
Planering och fördelning av arbetsuppgifter.
Ansvar för din grupp och det dagliga flödet.
Uppföljning av produktion, kvalitet och säkerhet.
Deltagande i planering och rapportering till närmaste chef.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av lagerarbete och truckkörning, och som trivs i en roll där du får ta ansvar, driva på och skapa resultat. Du är en person med initiativförmåga och skinn på näsan. Du gillar tempo, tar tag i saker och får med dig andra när det behövs.
Du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, men också praktiskt lagd och van vid att arbeta fysiskt. Du har gärna haft en ledande roll tidigare, som teamledare, gruppchef eller i någon form av arbetsledning, och du trivs med att motivera kollegor och hålla ordning på flödet.
Arbetsmiljön är kyl- och frys, så du behöver vara bekväm med det och uppskatta ett arbete där det händer mycket. Framför allt söker vi dig som har driv, engagemang och rätt inställning, du tar ansvar, är pålitlig och vill utvecklas tillsammans med verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller teamansvar
Truckkort A1-A4 B1-B4 & god vana av att köra skjutstativtruck (B3).
Körkort B och tillgång till bil.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Bekväm med att arbeta i kyl- och frysmiljö.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Tjänsten tillsätts omgående vid rätt kandidat. Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9570133