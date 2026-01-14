Engagerad teamchef inom Passenger Services till Swedavia!
Passenger Services söker en engagerad och driven teamchef Quality & Coordination till Stockholm Arlanda Airport! I rollen får du möjlighet att leda och motivera medarbetare inom avdelningen PRM Assistance, en lagkravsreglerad verksamhet som ansvarar för att säkerställa tillgänglighet och stöd för resenärer med nedsatt rörlighet. Avdelningen omfattar även funktioner för flygplatsinformation samt styrning av passagerarflöden i terminalerna.
Vad innebär rollen?
Som ledare inom PRM Assistance arbetar du både strategiskt och operativt, i hjärtat av flygplatsens verksamhet. Du har din placering i flygtornet och arbetar i nära samverkan med den dagliga driften. I rollen som teamchef Quality & Coordination ansvarar du för medarbetarnas leverans, prestation och välbefinnande.
Utöver det direkta personalansvaret leder och stöttar du ett team av arbetsledare som har det operativa ansvaret i verksamheten. Du samordnar och leder arbetsledningen i APOC (Airport Operations Center) och säkerställer ett effektivt och välfungerande samarbete i den operativa miljön.
Du ansvarar för att ta fram, följa upp och analysera relevanta KPI:er inom PRM-verksamheten samt för att rapportera utfall och avvikelser och föreslå förbättringsåtgärder till närmaste chef. En central del av uppdraget är att skapa goda förutsättningar för arbetsledarna att lyckas i sina roller genom tydlig kommunikation, kontinuerlig uppföljning och ett närvarande, coachande ledarskap.
I rollen ingår fullt arbetsmiljö- och personalansvar för ett dedikerat team av arbetsledare. Hos oss får du arbeta i en komplex och varierad miljö där ingen dag är den andra lik - från MBL-förhandlingar och strategiskt ledarskap till operativt arbete i driften och ett engagerat, uppskattande ledarskap nära verksamheten.
Säkerhet är en grundpelare i vår verksamhet och du ansvarar för att PRM-funktionen bedrivs i enlighet med Swedavias säkerhetsstyrningssystem samt gällande lagar och regelverk.
Arbetstiderna är i huvudsak förlagda till kontorstid. Då verksamheten bedrivs dygnet runt förväntas du vid behov kunna inställa dig på flygplatsen oavsett tid på dygnet.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att leda operativa verksamheter där oförutsedda händelser, snabba prioriteringar och samverkan är en naturlig del av vardagen. Exempelvis inom flygplats, blåljusorganisationer och civilförsvar etc.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Rollen kräver ett stabilt och tryggt ledarskap, och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda andra ledare.
Rollen passar dig som uppskattar ett närvarande ledarskap, nära samarbete med både medarbetare och chefskollegor samt att arbeta i en verksamhet där struktur, ansvar och service går hand i hand. Som person har du en genuin vilja att stötta, se och utveckla dina medarbetare och skapar förtroende genom tillgänglighet och engagemang i en samhällsviktig verksamhet med höga krav på kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du har förmågan att anpassa din arbetsdag efter en operativt föränderlig miljö. Du ser vikten av att skapa, bibehålla och utveckla goda relationer med många olika intressenter på en stor arbetsplats.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en meningsfull ledarroll där du arbetar nära människor och gör verklig skillnad - varje dag. Du blir en del av en operativ verksamhet i en unik miljö med arbetsplats i flygtornet, mitt i flygplatsens puls. Rollen kombinerar ledarskap, ansvar och samarbete, med möjlighet att påverka både medarbetares vardag och resenärers upplevelse.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Pehr Andersson på pehr.andersson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 4 februari, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia?Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
