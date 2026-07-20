Engagerad SVA lärare till yrkesutbildningar
Astar AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-07-20
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Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna – på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som vill göra skillnad tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning med visionen att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad.
Hos oss handlar utbildning inte bara om kunskap – vi skapar yrkesstolthet, motivation och framtidstro hos våra deltagare.
Våra värderingar
• Yrkesstolthet – Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
• Envishet – Vi ger aldrig upp – varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
• Arbetsglädje – Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Vi söker en lärare inom svenska som andraspråk, SVA, för en heltidstjänst med fokus på språkstöd inom våra yrkesutbildningar.
I den här rollen arbetar du nära våra yrkeslärare och stöttar deltagarna i att utveckla både:
svenska för undervisningen
svenska för yrket
Du är en viktig del i att skapa progression och hjälpa deltagarna att lyckas i både studier och kommande arbetsliv.
Ditt arbete innebär att:
planera, genomföra och följa upp undervisning och språkstöd
arbeta nära yrkeslärare för att integrera språk och yrkeskunskap
ge kontinuerlig återkoppling och skapa tydlig progression för varje deltagare
vara en aktiv och närvarande pedagog i klassrummet
Undervisningen utgår från Astarmodellen, med tydlig struktur, uppföljning och fokus på förståelse, vilket skapar trygghet och goda förutsättningar för lärande och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare inom SVA och meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med vuxna 16 år och uppåt.
Utifrån Astars värdegrund ser vi att du:
visar yrkesstolthet genom att hålla hög kvalitet och koppla undervisningen till deltagarnas framtida yrkesliv
är envis och tar ansvar för att varje deltagare får rätt stöd och möjlighet att lyckas
bidrar till arbetsglädje genom att skapa goda relationer och ett positivt, engagerat lärandeklimat
Du trivs i samarbete med andra och ser styrkan i att arbeta tätt tillsammans med kollegor för att skapa bästa möjliga resultat för deltagarna.
Vi erbjuder
En utvecklande arbetsplats där du får vara med och påverka
Ett engagerat team som stöttar varandra
Möjligheten att göra verklig skillnad i människors livSå ansöker du
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen till Astar!
Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag. I och med den nya lagen om bakgrundskontroller i skolan kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Fosievägen 8 (visa karta
)
214 31 MALMÖ Arbetsplats
Astar AB Jobbnummer
10007093