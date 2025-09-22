Engagerad stödpedagog till Danvikstulls dagliga verksamhet
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2025-09-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Danvikstulls dagliga verksamhet bedrivs daglig verksamhet enligt LSS.
Vi är en del av Område Utförare på Södermalms stadsdelsförvaltnings sociala avdelning. Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund för allt arbete vi utför. Nu söker vi en stödpedagog till verksamheten för att komplettera vårt team!
Vi erbjuder
Danvikstull är en daglig verksamhet med stödpedagog, stödassistenter och stödbiträden i medarbetargruppen, vilka ger stöd till våra omkring 28 deltagare.
Vi är en daglig verksamhet för vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning med inslag av autism eller autismliknande tillstånd. Vi erbjuder social samvaro och lustfyllda aktiviteter främst inom det estetiska området.
Många av våra deltagare har en kombination av flera funktionsvariationer, har rörelsenedsättning och/eller saknar talat språk.
Vi arbetar för att skapa en kommunikativ miljö med en tydligt "talande" fysisk miljö anpassad efter deltagarnas behov, där personalen spelar en viktig roll. För att våra deltagare ska kunna vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten skapar vi en kommunikativ miljö anpassad efter dem. Vår personal har hög kompetens inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
Vi använder:
digitala verktyg i alla delar av verksamheten
tydliggörande pedagogiska och kognitiva hjälpmedel såsom datorer, iPads och smartboards.
Till exempel använder vi oss av:
Picture my Life
Digital Podd
Ögonstyrd Tellusdator
Appar för utvärdering
Lokalerna om 900 kvadratmeter som fördelas på ett flertal aktivitets- och upplevelserum, ligger vid Danviksbron.
Vi erbjuder alla medarbetare utbildning i "Det pedagogiska ramverket" och en individuell kompetensplan. Du kommer att erbjudas friskvårdbidrag samt rabatt på stadens simhallar. Du deltar i personalmöten och APT tillsammans med kollegor.
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.
Din roll
I våra dagliga verksamheter ligger LSS samt övrig lagstiftning inom socialt arbete som grund.
Du kommer att arbeta utifrån uppdragsbeskrivning för stödpedagog inom området.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Att ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten tillsammans med kollegor.
• Att ha ett övergripande ansvar för det pedagogiska ramverket på enheten.
• Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys.
• Dokumentera i Parasol
• Delta aktivt i personalmöten, APT och planeringsdagar.
• Arbeta självständigt och i team
Din kompetens och erfarenhet
För att arbeta som stödpedagog på Danvikstulls dagliga verksamhet behöver du ha adekvat utbildning som stödapedagog.
Meriterande är kunskaper i AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation), Lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal och autism. Kunskap och erfarenhet av social dokumentation är ett plus.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på daglig verksamhet LSS.
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter med såväl deltagare som deras nätverk, ex. vård, myndigheter och andra professioner. En viktig del av ditt uppdrag är också social dokumentation. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Tycker du att detta verkar spännande så är du varmt välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
