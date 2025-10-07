Engagerad socionom till vår krimgrupp
Vi satsar på kvaliteten i det sociala arbetet och utökar nu vår bemanning - vi behöver bli ännu fler !
Vi söker dig som är trygg i dig själv, har god samarbetsförmåga, ett mycket gott bemötande och är engagerad i våra Borlängebor.
Social-och arbetsmarknadsförvaltningen består av tre verksamheter. I verksamhet 1 ingår Individ- och familjeomsorgen (IFO) som består av barn- och familjeenheten (BFE), mottagning- och förebyggandeenheten (MFE), enheten för sociala insatser unga- samt enheten för sociala insatser vuxna (ESI).
Vår enhet, Barn - och familjeenheten (BFE) består av 6 team; familjerätt, familjehem, krimgrupp samt tre barn- och unga team, varav en placeringsgrupp, en utredningsgrupp och en kombogrupp där man arbetar med att utreda samt följa upp insatser i öppen regi. I ett av barn- och unga teamen arbetar tre socialsekreterare med vuxna personer kopplat till våld i nära relation (VINR).
Varje team leds av en 1:e socialsekreterare och utöver detta finns även två biträdande enhetschefer och en enhetschef.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Som socialsekreterare inom Krimgruppen arbetar du med målgruppen 0-100 år. Dina arbetsuppgifter blir att genomföra utredningar enligt BBiC eller vuxenutredningar, alla med fokus enligt RBM (risk- behov och mottaglighet) för att kartlägga drivkrafterna för det normbrytande beteendet och/eller kriminaliteten och hitta en individuell lösning för varje Borlängebo. Krimgruppen hanterar även yttranden enligt lagen om unga lagöverträdande samt verkställighet av påföljder såsom ungdomstjänst/ungdomsvård.
Vi tror på att möta Borlängebon där han/hon är och att hjälpa och vägleda den enskilda individen att hitta sin egen kapacitet för att kunna göra varaktiga förändringar.
Problematiken hos dem vi möter är ofta mångfacetterad. Arbetet utgår från den lagstiftning, de riktlinjer och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån evidensbaserad praktik. Viktigt för oss är en rättssäker handläggning och ett mycket gott bemötande.
I gruppen finns en 1:e socialsekreterare som har en arbetsledande roll och som stöttar och vägleder dig i ditt dagliga arbete. Varje vecka har du och dina kollegor teammöte där ni tillsammans diskuterar aktuella frågor efter dagordning och du har även regelbundna ärendegenomgångar tillsammans med din 1:e socialsekreterare.
Vi erbjuder idag våra medarbetare:
• introduktion
• utbildning inom Signs of Safety, MI
• dagligt handläggarstöd
• närhet till chefer
• systematiskt kvalitetsarbete som alla är en del av
• metodstöd
• flextid
• friskvårdsbidrag
• aktivt arbetsmiljöarbete och mycket mer!
Utöver det interna introduktionsprogrammet ingår även deltagande i Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling från Socialstyrelsen anpassad för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort för manuell bil
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med personer med kriminalitet och/eller beroendeproblematik
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• MI utbildning
• Signs of safety
• RBM (risk- behov och mottaglighet)
• BBIC-utredningar
• Kriminalitet som livsstil
• Erfarenhet av arbete i VIVA
• Goda kunskaper i annat språk än svenskaDina personliga egenskaper
• Som person är du trygg i dig själv
• Du har mycket god förmåga att samarbeta
• Du har ett mycket gott bemötande
• Du är kreativ och flexibel
• Du är öppen och nyfiken och kan hantera att vi är en verksamhet i ständig utveckling
• Du arbetar strukturerat och fokuserat även i stressiga situationer
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
