Engagerad skolsköterska till Västertorpsskolan
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Västertorpsskolan är en F-6 skola med cirka 430 elever.
Vår värdegrund är HEARTS, Hälsa, Empati, Arbetsro, Trygghet och Samarbete. Värdegrunden genomsyrar vår dagliga verksamhet på olika sätt. Schemaläggning, rastaktiviteter och vårt Systematiska kvalitetsarbete där vi arbetar mycket främjande och förebyggande för att våra elever ska utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
I vår verksamhet har vi förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har en särskild undervisningsgrupp (SU) och central särskild undervisningsgrupp (CSU, samt från höstterminen 2026 också anpassad grundskola (AGR).
Som rektor söker jag en skolsköterska som är tydlig, relationsskapande och som utöver de vanlig arbetsuppgifterna som en skolsköterska har deltar i vårt främjande arbete genom att tillsammans med skolkurator ha lektioner inom olika delar av hälsa i klassrummen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi är stolta och glada över den verksamhet vi bedriver. Vi är utvecklingsbenägna och har stort elevfokus. Med Stockholm stad som arbetsgivare har det ett stor kollegium med skolsköterskor som du också träffar i nätverk kring olika teman som berör er profession. I Stockholm stad har vi också förmånen att få ett bra friskvårdsbidrag.
Din roll
I din roll ingår det att göra de arbetsuppgifter som normalt ingår i uppdraget. Till exempel, har du mottagning tillsammans med skolläkare med jämna mellanrum. Du har allmän mottagning och följer Stockholm stads årshjul kring vaccinering, uppföljningar med mera.
Du förbereder inför läkarmottagningarna och samlar in dokumentation som skolläkaren behöver.
Du har kontakt med vårdnadshavare, elever och lärare och samarbetar kring elevernas mående.
Du deltar i skolans elevhälsotema, eht, och bidrar med din profession och kompetens i samtalen. Du stöttar pedagogerna på skolan i arbetet kring egenvårdsplaner mm.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska vara sjuksköterska med specialistinritning alternativt inriktning på barn alternativt distriktssjuksköterska. Du kan också ha gått skolsköterskeprogrammet.
Det är meriterande om du har arbetat i Prorenata tidigare då det är det system som Stockholm stad använder.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete kring hälsa på olika sätt inom vård. Detta då vårt begrepp hälsa innebär både fysisk såsom psykisk hälsa.
Vi söker dig, professionella, sjuksköterska, som vill bidra till elevers mående och utveckling Vi söker dig som vill hitta lösningar utanför boxen och som gärna bidrar med att komma på lösningar för detta. Du ska vara strukturerad då det kräver stort ordningssinne med alla dokument som går genom skolsköterskans kontor och händer.
Tillsammans med skolkurator har du ett årshjul med uppsökande verksamhet i klasserna för att arbeta med hälsa på olika sätt.
Du ska vara engagerad, och se eleven i en helhet samtidigt som du bidrar med att utveckla skolans arbete med elevhälsa på lång sikt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7028". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Västertorpsskolan Kontakt
Anette Sari anette.sari@edu.stockholm.se 08-50845772 Jobbnummer
9668863