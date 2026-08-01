Engagerad sjuksköterska till hemsjukvården
Helsingborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-08-01
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Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av vårt engagerade team? Som sjuksköterska i hemsjukvården får du möjlighet att göra skillnad varje dag.
Om arbetsplatsen
Hemsjukvårdsområde Centrum 1–2 utgår från våra lokaler på Jönköpingsgatan 25 och Malmögatan 25A i Helsingborg. Tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal arbetar du för att ge våra patienter bästa möjliga stöd och vård.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att bedöma den enskildes hälsotillstånd och utifrån det planera och genomföra lämpliga åtgärder. Du samverkar i team såväl internt som externt för att möta den enskildes omvårdnadsbehov. Du ansvarar för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt vara stöd för övriga professioner i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda kunskaper om aktuell lagstiftning, exempelvis HSL, SoL och LSS. Du har god datorvana och är trygg i att dokumentera ditt arbete. Eftersom vi cyklar till våra patienter behöver du kunna cykla. Arbetet kräver även att du har B-körkort.
Har du tidigare erfarenhet av hemsjukvård ser vi det som meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som alltid utgår från individens behov och önskemål. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och har lätt för att samarbeta med andra.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsterna kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef HSL
Ulrica Malmgren ulrica.malmgren@helsingborg.se +4642102498 Jobbnummer
10017698