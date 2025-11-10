Engagerad Säljare sökes till X-Vapes AB
Vi söker en ny stjärna till vårt team - Säljare till X-Vapes AB
X-Vapes AB är ett etablerat företag inom e-cigarett- och vape-branschen med över tre års erfarenhet på den svenska marknaden. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av produkter och samarbetar idag med ett stort nätverk av butiker runt om i landet. Vårt mål är att fortsätta växa och nå ännu fler kunder med vårt varumärke - därför söker vi nu en engagerad, utåtriktad och driven säljare som vill bli en del av vårt växande team.

Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att:
Besöka våra befintliga kunder runt om i Skåne.
Etablera kontakt med nya kunder och introducera dem till våra produkter.
Representera X-Vapes AB på ett professionellt och positivt sätt.
Ha löpande kundkontakt även via telefon med kunder utanför Skåne.
Du kommer att ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. För att lyckas i rollen behöver du tycka om att träffa människor, vara social, positiv och trivas med att ta egna initiativ.

Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil.
Mycket goda kunskaper i svenska - du ska behärska språket flytande både i tal och skrift.
Erfarenhet av försäljning eller marknadsföring är meriterande.
Kunskaper i engelska eller andra språk är ett stort plus.
Vi erbjuder
En arbetsmiljö utan stress och med stort eget ansvar.
Möjligheten att påverka din egen inkomst - din framgång avgörs av din insats och ditt engagemang.
Flexibla arbetstider och en arbetsdag fylld av möten med nya människor.
Lön enligt överenskommelse.
Hos oss får du chansen att växa med ett företag som har stark närvaro på marknaden och en mycket god kundbas - vi står för cirka 90 % av marknadens utbud inom vårt segment i samma region.
Om du är en energisk person som gillar nya utmaningar varje dag och vill arbeta i en positiv miljö med stora utvecklingsmöjligheter, då är detta jobbet för dig.Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta kort om dig själv samt varför du tror att du passar för tjänsten.
Ansökan ska skickas till: vasse@vapespecialisten.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: vasse@vapespecialisten.se

Omfattning
