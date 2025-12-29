Engagerad personlig assistent till härlig grabb i Malmö sökes.
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker efter en personlig assistent som vill arbeta med en härlig tioårig grabb i centrala Malmö. Dagarna är väldigt varierande i arbetet med honom. Det finns dagar som är mycket lek och skratt och bus men också tillfällen där din roll är att förebygga och hantera frustrationer och problemskapande situationer. Därför är det viktigt att ständigt vara fokuserad och intresserad av hans mående samt vara följsam och förebyggande i olika miljöer. Situationer med utåtagerande förekommer så det är en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt.
Då pojken har begränsad verbal kommunikation är det viktigt att du är intresserad av kommunikation och har förståelse för vad kommunikation kan innebära i ett bredare perspektiv.
Den vi söker ska vara engagerad och arbeta med ett öppet sinne. Det är meriterande om du tidigare arbetat med barn med autism och IF. Din bakgrund behöver inte nödvändigtvis vara som personlig assistent utan du kanske har arbetat i annan typ av verksamhet.
Du ska vara positiv, uppmärksam, ansvarsfull och lekfull. Med ett stort ansvar att styra och planera dagen samt arbeta med tydlighet. Det är otroligt viktigt att skapa en relation och arbeta efter hans behov. Det skapar förtroende och trygghet.
Du behöver ha följande egenskaper/intressen:
• Tycka om att lära dig
• Tycka om att hitta på saker
• Kan behålla lugnet i alla situationer
• Ha barnasinnet och agera lekfullt
• Stabil och trygg i dig själv
Är du personen vi söker kommer du vara assistent till en fantastisk grabb. Ett otroligt lärande och utvecklande arbete där möjligheten finns att vara en del i vardagen hos en härligt livfull familj. Pojken har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.
Vi söker dig som:
• Är uppfinningsrik, motiverande och engagerande.
• Är positiv, lugn, stabil och trygg i dig själv.
• Har autismspecifik kunskap.
• Är uppmärksam, tydlig och följsam i ditt arbetssätt.
• Är ansvarsfull, tålmodig och har stor uthållighet.
• Har stor förmåga att kontrollera och hantera dina egna känslor.
• Förstår att sätta pojkens behov i fokus under arbetstid.
• Ska kunna skriva, förstå och prata flytande svenska då daglig skriftlig dokumentation sker.
Tjänsten innebär arbete på alla dygnet och veckans tider. Till en början rör det sig om en timanställning men för rätt person finns möjlighet till en fast tjänst under våren.
Som anställd hos Prima Omsorg gäller obligatorisk utbildning och pedagogisk handledning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett deltidsjobb.
Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Josef Hjertzell 0101471140
9665526