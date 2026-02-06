Engagerad personlig assistent till en man i Löddeköpinge
2026-02-06
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Nu söker vi flera engagerade och pålitliga personliga assistenter till vår 40-åriga manliga kund som lever med nervsjukdomen ALS. Han bor tillsammans med sin sambo och 2 barn i ett hus i Löddeköpinge. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Arbetet utförs i brukarens hem och där han befinner sig. Inga liftar används ännu, då kunden själv kan förflytta sig med hjälp av rollator och permobil. Han kommunicerar i tal på egen hand.
Hela familjen är väldigt sportintresserade och fotboll ligger varmast om hjärtat. Nu önskar vi hitta flera personliga assistenter som kan vara en del av familjens vardag och bidra till en trygg och aktiv tillvaro.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad
Förflyttningar
Måltider
Städ och tvätt och andra vardagliga sysslor.
Vår kund arbetar på dagarna med strategi och planering och även vid dessa tillfälle behöver den personliga assistenten vara delaktig.
Hjälp med daglig träning
Följa med på olika aktiviteter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Ingen specifik utbildning krävs
Du ska helst vara mellan 18-40 år och vi välkomnar även män att söka jobbet
Körkort är önskvärt men inget krav
Du måste vara rökfri
Du behöver vara lyhörd, respektfull och ha ett professionellt förhållningssätt.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Vi söker personer till både fasta schemarader och timvikarier vid behov
Omfattning: Heltid och deltid
Arbetstid: Både dag, kväll, natt och helg
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 13 mars
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Pia Håkansson, pia.hakansson@frosunda.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
