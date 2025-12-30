Engagerad Personlig assistent till 19 årig kille
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vi söker nu en engagerad och glad assistent till en 19 årig kille som bor utanför Linköping (Vreta Kloster)
Vår härliga kund är en kille som har en svår utvecklingsstörning som älskar bus, sång och musik. Han bor med sin fina familj i en villa.
För att ta sig till arbetet är det ett krav på att du har egen bil och körkort.
Han behöver hjälp med det mesta när det gäller sina grundläggande behov men framför allt behöver han en assistent som engagerar och ger honom trygghet och rutiner i vardagen.
Som assistent behöver du kunna planera och följa hans schema, förbereda kunden för vad som kommer att ske under dagen. Han arbetar just nu massor med sin kommunikation så om du har erfarenhet av alternativ kommunikation så är det ett plus.
Vi vill att du är en öppen, trygg person med positiv energi som kan fatta egna beslut. Ha nära till skratt och bus och redo att hugga i när det behövs. Vi ser gärna att du arbetat som assistent tidigare.
Du får inte vara pälsdjursallergier då det finns djur i hemmet.
Du kommer att få jobba hos en fantastisk familj som har stort hjärta och skrattar mycket.
Ett drömjobb helt enkelt.
Arbetstiderna är främst vardagar efter att kunden kommit hem från skolan 15:00-ca 21:00 men helger kan förekomma.
Är du rätt person för jobbet och vi är rätt arbetsgivare för dig så är det aktuellt med en fast schemarad på ca 50%.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Vi vill att du skriver ett personligt personligt brev som beskriver vem du är och varför du vill arbeta som personlig assistent. Skicka detta i ansökan tillsammans med ditt CV.
