Engagerad personlig assistent sökes til 12-årig tjej i Farstorp Timvikari
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-02-02
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Hässleholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
•
Jag är en energisk, social 12-årig tjej som bor tillsammans med mina föräldrar och min lillebror på en gård i Farstorp.
Under dagarna går jag i skolan och annars trivs jag bäst hemma. Jag tycker om att leka med leksaker och jag är mycket påhittig. Jag tycker även mycket om att vara utomhus och att åka lådcykel.
Eftersom jag har begränsad kommunikation och kan ha svårt att visa vad jag vill behöver du vara lyhörd, tålmodig och nyfiken för att förstå mig och mina uttryck. Jag har en neurologisk krampsjukdom samt epilepsi och får olika typer av kramper. Därför behöver jag dig i min närhet hela tiden som är beredd att stötta mig om jag behöver.
Det är en fördel om du är fysiskt stark eftersom jag ibland behöver hjälp med förflyttningar. Du behöver även vara rökfri samt prata flytande svenska för att vi skall förstå varandra.
Det är viktigt för mig att du har ett genuint engagemang för arbete med människor, att du är trygg i dig själv och ser uppdraget långsiktigt. Erfarenhet är meriterande men är inget krav. Det viktigaste för mig är att vi trivs tillsammans!
Eftersom vi bor på landet behöver du ha körkort och tillgång till bil.
Tjänsterna:
Timvikarie, varierade pass under vardagar 14.00-19.30 och helger ca 09.00-19.30, även möjlighet till kortare pass.
Under lovdagar och sommaren finns möjlighet att arbeta mer, även dagtid.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde efter överenskommelse.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig assistanskoordinator Linnea Bengtsson (linnea.bengtsson@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9717985