Engagerad och självständig familjerådgivare
2025-09-25
Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av Mottagnings- och förebyggandeenheten, Barn- och familjeenheten, Enheten för sociala insatser för vuxna och Enheten för sociala insatser barn och unga. Södra Dalarnas kommunala familjerådgivning tillhör Mottagning- och förebyggandeenheten och består av fem medarbetare med bred kompetens samt biträdande enhetschef och enhetschef.
Södra Dalarnas kommunala familjerådgivning söker nu en familjerådgivare som vill ta vid efter en kollega som kommer att gå i pension. Vi söker dig som vill möta människor utifrån ett helhetsperspektiv, som har viljan att bredda din kompetens, dela med dig av din kunskap och bidra till verksamhetens utveckling.
Södra Dalarnas kommunala familjerådgivning har ett samarbetsavtal med fem kommuner. Samverkanskommunerna är Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Borlänge kommun är arbetsgivare och din huvudsakliga arbetsplats är i Borlänge, med filialverksamhet i Hedemora och i Ludvika.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete med engagerade och erfarna kollegor. Familjerådgivningen har extern handledning ca 5 ggr/termin, kollegial handledning och introduktionshandledning. Du har tillgång till Borlänge kommuns förmåner som till exempel: flexibel arbetstid där du har möjlighet att till viss mån styra din arbetstid. Vi erbjuder även ett friskvårdsbidrag på 1600 kronor per år.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till bearbetning av relationsproblem och konflikter i par-och familjerelationer. Arbetsuppgifterna består av krishantering, klargörande och bearbetande samtal, separationsarbete, föräldrasamarbete och
rådgivande samtal, samt utåtriktat förbyggande och informativt arbete. Familjerådgivaren har ett självständigt behandlingsansvar. I verksamheten har vi ett öppet arbetsklimat, du tillåts och förväntas ta stort ansvar för den egna professionella utvecklingen och för verksamhetens utveckling.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde i april 2026.Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har motsvarande akademisk utbildning. Du har också grundläggande psykoterapiutbildning och genomfört egen terapi. Erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete eller relationsbehandling är önskvärt.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt goda muntliga kunskaper i engelska är ett krav för tjänsten. Grundläggande sexologisk utbildning samt kunskap om etniska, religiösa och kulturella olikheter är meriterande. För att underlätta resa till filialmottagningarna är körkort önskvärt.
Vi söker dig som har ett gediget intresse av att vilja möta människor i ett helhetsperspektiv och en stark vilja att bidra till utveckling och fördjupa din kompetens. Vi söker dig som har en trygghet i dig själv och är trygg i yrkesrollen med god förmåga att arbeta självständigt. Du har intresse och förmåga att på egen hand söka och ta till dig ny relevant kunskap inom området. Det är en självklarhet för dig att utgå från ett barnperspektiv i ditt arbete och du är positiv till samverkan med andra aktörer för barns bästa. Du har en förmåga till att reflektera tillsammans med dina kollegor kring det terapeutiska arbetet samt självreflektion.
Vidare har du en mycket god förmåga att samarbeta med såväl kollegor, klienter och andra samarbetspartners.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
