Engagerad och processerfaren jurist
2026-01-08
Vill du vara en del av framtidens Juristbyrå?
Lexius Juridik växer och vi söker nu en erfaren, engagerad och affärsdriven jurist med erfarenheter av att processa i domstol. Vi erbjuder dig möjligheten att bli en central del i vårt framgångsrika team med placering vid vårt kontor på Östermalm, Stockholm.
Om Lexius Juridik
Lexius Juridik utmärker sig genom ett tydligt och tillgängligt sätt att hantera juridiken. Vi arbetar både brett och specialiserat och tar oss ann varierande och utmanande uppdrag inom främst civilrätt från klienter över hela landet. Hos oss är klientens behov i centrum, och vi erbjuder lösningar som skapar verklig nytta och trygghet i avgörande livssituationer.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Rådgivning inom främst familjerätt, avtalsrätt, konsumenträtt och skadeståndsrätt
Upprätta privaträttsliga avtal
Driva och ansvara för tvistemålsprocesser i tingsrätt
Upprätta stämningsansökningar, svaromål, yttranden och bevisuppställningar
Företräda klienter vid förhandlingar
Strategiskt upplägg av ärenden samt riskbedömning
Vad vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö med varierande och spännande arbetsuppgifter
Möjligheten att aktivt delta i och påverka byråns framtida utveckling och expansion
En företagskultur där dina idéer och initiativ välkomnas och uppmuntras
Starka utvecklingsmöjligheter till professionell utveckling
Arbete i hjärtat av Östermalm
Vi söker dig som
Har en svensk juristexamen
Har minst 3 års erfarenhet från arbete på jurist- eller advokatbyrå
Dokumenterad processvana från domstol
Är professionell, noggrann, orädd och serviceinriktad
Har hög social kompetens och god förmåga att kommunicera tydligt och begripligt, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Är självgående och van att ta egna initiativ
har erfarenhet av familjerätt
Meriterande
Genomförd notarietjänstgöring
Erfarenhet från arbete på advokatbyrå
Ansökan och kontakt
Skicka in din ansökan innehållande CV och personligt brev snarast. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten tillsätts så snart rätt kandidat hittas.
Start:
Enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan till Lexius Juridik!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@lexius.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Processerfaren jurist". Omfattning
