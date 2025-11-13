Engagerad och erfaren HR-partner
2025-11-13
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag.
Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Läs mer på https://www.renova.se/
Du söker vi dig som vill kombinera samhällsnytta med ett roligt och utmanande arbete i ett bolag där hållbarhet är vår kärnverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som HR-partner ska du stödja organisationen med såväl strategiskt som operativt HR-arbete och du kommer att arbeta nära ledningsgrupp och chefer inom verksamheten.
Dina arbetsuppgifter är bland annat värdegrund- och kulturfrågor, organisationsutveckling-/förändringsarbete, MBL-frågor, kompetensförsörjningsfrågor, rehabilitering och individärenden.
Du ingår i ett kompetent och sammansvetsat HR-gäng och på avdelningen finns förutom denna befattning ytterligare två HR-partner, HR-specialister inom kompetensförsörjning och rekrytering samt enheterna för lön/avtal och säkerhet/fysisk arbetsmiljö. Vi sitter på Holmen i fräscha lokaler på promenadavstånd från centralstationen och med utsikt över Göta älv.
HR -avdelningen har som uppdrag att dels arbeta koncernövergripande utifrån ledningens, ägarnas och styrelsens krav, dels affärsområdesspecifikt i syfte att stötta ledare och medarbetare att nå de övergripande målen för verksamheten och affärsområdena. Här får du möjlighet att påverka och bidra i en utvecklingsinriktad organisation.
Renova arbetar aktivt med att stärka ledarskapet och medarbetarskapet baserat på den gemensamma värdegrunden. Genom ett involverande och kommunikativt ledarskap vill vi skapa delaktighet och engagemang samt ansvarstagande medarbetare med rätt kompetens för de kommande årens utmaningar.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning HR eller motsvarande.
• Flera års erfarenhet från kvalificerat, konsultativt HR-arbete i en större personalintensiv organisation, gärna från offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av fackliga relationer och förhandlingar.
• Kunskap om och erfarenhet av rehabiliteringsfrågor.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt goda administrativa färdigheter
Som HR-partner krävs det att du är affärsmässig, lösningsfokuserad och utvecklingsorienterad. Du ser behov i organisationen och agerar för att tillgodose dessa. För att lyckas behöver du ha ett självständigt driv samt kunna ta initiativ och ansvar för att arbetet går framåt. Som HR-partner har du många olika kontaktytor och därför behöver du vara bra på att skapa förtroende och goda relationer. Du behöver ha god kommunikativ förmåga, samt vara tydlig och strukturerad. Du behöver både kunna initiera, driva och avsluta ärenden, och du har uthålligheten och modet som ibland kan krävas för att ta processer och ärenden i mål.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, kunna balansera olika krav och behålla lugnet i svåra situationer. Du har hög integritet och du skiljer på sak och person.
Du har ett intresse för miljöfrågor och står för och arbetar enligt Renovas förhållningssätt Helhetsperspektiv, Engagemang, Tillsammans och Ansvar.
Du behöver ha B-körkort då vi har verksamhet på flera platser i Göteborgsregionen, som du ibland behöver besöka.Övrig information
Vill du komma i kontakt med facklig för Saco eller Vision är välkommen att ringa till Renovas växel på 031-61 80 00.
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, cykelleasing och rabatter på träningsanläggningar samt välutrustat gym. Övriga förmåner innefattar extra lediga dagar (ATK) samt trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen. Vid en eventuell anställning kommer vi även att begära utdrag ur belastningsregistret.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Renova har upphandlade avtal via Göteborgs Stad. Vi undanber vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
